Vila Velha conquista 1º lugar em premiação fiscal do Tesouro Nacional

today15 de setembro de 2025 remove_red_eye54

Vila Velha foi o grande destaque do Brasil e da Região Sudeste na cerimônia do 3º Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal do Siconfi, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília. A cidade, sob a liderança do prefeito Arnaldinho Borgo, conquistou o 1º lugar nacional e o 1º lugar regional (Sudeste) na modalidade “Melhor Desempenho”, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes (exceto capitais).



Além disso, recebeu o certificado de Nota A+ em Capacidade de Pagamento (Capag), selo que comprova a responsabilidade fiscal e a excelência da gestão das contas públicas.



A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira (15) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e contou com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, da secretária municipal de Finanças, Adinalva Prates, e de técnicos da equipe municipal.



“Cuidar das contas públicas é cuidar das pessoas. Esse reconhecimento nacional reafirma a gestão séria, transparente e responsável que realizamos em Vila Velha para garantir qualidade de vida à população e tornar a cidade cada vez mais atrativa para novos investimentos”, destacou Arnaldinho.



Evolução histórica

O desempenho de Vila Velha no Ranking do Siconfi representa uma das maiores evoluções do país. Em 2020, o município ocupava a 5.445ª posição nacional. Em 2021, primeiro ano da atual gestão, subiu para o 932º lugar. Em 2022, alcançou a 163ª colocação. Em 2023, chegou ao 18º lugar e agora já lidera o Ranking de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal do Siconfi, ocupando o 1º lugar nas categorias nacional e regional.



“Sair da 5.445ª posição em 2020 para o 1º lugar do Brasil e da Região Sudeste em apenas quatro anos é uma conquista histórica. Demonstra que uma administração responsável, inovadora e comprometida com as pessoas gera resultados concretos e reconhecidos nacionalmente”, completou o prefeito.



Para a secretária municipal de Finanças, Adinalva Prates, esses prêmios também refletem o esforço coletivo da equipe para garantir confiabilidade, precisão e pontualidade nas informações contábeis: “Evoluímos milhares de posições em tempo recorde e hoje somos referência nacional e regional em gestão contábil e fiscal. Isso fortalece a credibilidade do município e amplia a confiança de investidores e da sociedade na gestão do prefeito Arnaldinho”.



As informações avaliadas pelo Tesouro Nacional compõem o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN), relatório anual que consolida as contas da União, estados e municípios, e serve de referência para órgãos públicos, pesquisadores e sociedade civil.