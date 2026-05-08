CineSesc Itinerante leva cinema gratuito para Piúma neste sábado (09)

today7 de maio de 2026 remove_red_eye78

Cinema ao ar livre, inovação e diversão para toda a família. Piúma recebe neste sábado (09), a partir das 18h, a 3ª edição do CineSesc Itinerante, que chega ao município em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Piúma e o CineSolar — o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil.

A programação será realizada na Entrada da Ilha do Gambá e contará com duas sessões de curtas-metragens nacionais e locais, além de atividades gratuitas para todas as idades.

O evento é aberto ao público e não requer retirada de ingressos. Durante as exibições haverá distribuição gratuita de pipoca, proporcionando uma experiência completa de cinema ao ar livre. Em caso de chuva, a programação será transferida para a quadra do IFES.

A seleção de filmes reúne curtas e médias-metragens nacionais premiados, com destaque para produções acessíveis, que contam com recursos como audiodescrição, Libras e legendas descritivas. Entre os destaques estão os curtas capixabas de animação “Porto Seguro” e “Coração Bandido”, desenvolvidos em 2025 pelo Estúdio Escola de Animação do Sesc ES.

Além das exibições, o público poderá conhecer de perto o furgão do CineSolar, uma verdadeira estação móvel de ciência, arte, tecnologia e sustentabilidade. Equipado com placas solares, o veículo é responsável por gerar toda a energia necessária para o funcionamento do cinema, incluindo som, projeção e iluminação, demonstrando de forma prática o uso de fontes renováveis.

O CineSesc Itinerante integra a programação da Semana S do Comércio e percorre diversas cidades capixabas ao longo do mês de maio, levando cultura, lazer e educação para diferentes regiões do estado.

PROGRAMAÇÃO – PIÚMA/ES

Data: sábado (09/05)

Horário: a partir das 18h (duas sessões de curtas-metragens)

Entrada: gratuita (não é necessário ingresso)

Atrações: exibição de filmes, pipoca gratuita e visita ao furgão do CineSolar

Local: Entrada da Ilha do Gambá – Final da Avenida Prefeito José de Vargas Scherrer

Local em caso de chuva: Quadra do IFES – Rua Augusto da Costa Oliveira, 660 – Centro