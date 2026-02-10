VILA VELHA | Defesa Civil viabiliza mais de R$ 3,7 milhões para obras em áreas de risco

A Defesa Civil de Vila Velha está captando recursos de mais de R$ 3,7 milhões para obras de estabilização e contenção de encosta em três bairros do município. Parte dos recursos, orçados em R$ 2,7 milhões, já está na fase final de liberação, restando apenas a entrega de documentação junto ao Governo Federal.



Os recursos de R$ 2.740.458,02 serão investidos em obras de contenção de encosta em áreas consideradas de risco nos bairros de Jaburuna e de Alvorada. Os valores foram contemplados pelo programa Novo PAC do Governo Federal.



O principal objetivo das obras é mitigar os riscos em áreas suscetíveis a movimentação de massa, que foram devidamente mapeadas no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR).



A Defesa Civil de Vila Velha, única entre os municípios capixabas que figura como secretaria da Administração Municipal, é responsável pela captação de recursos que também incluem intervenções no bairro de Paul, que vai receber investimento de R$ 1.019.120,88, além do trabalho de monitoramento e prevenção em toda a cidade.



“Estamos empenhando todo o nosso esforço não só no monitoramento contínuo, prevenção e socorro nas áreas de risco no município, mas também na alocação de recursos para proteger as pessoas que moram em áreas consideradas de risco”, explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcelo D’Isep.



Nos últimos cinco anos, foram concluídas nove obras de estabilização e contenção em áreas de risco no município, além de outras três intervenções que estão em andamento nos bairros de Cobi de Cima e Planalto.