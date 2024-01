Vila Velha foi a cidade com maior redução de homicídios em 2023

today4 de janeiro de 2024 remove_red_eye117

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vila Velha, que há um ano foi instalado em imóvel alugado pelo município, no bairro Cobilândia, realizou uma avaliação das estatísticas e comprovou: Vila Velha foi a cidade da Região Metropolitana com a maior redução de homicídios no ano de 2023.

De acordo com os dados divulgados pelo DEHPP, em 2023, Vila Velha registrou o menor número de homicídios desde 1996, quando começou a série histórica de contagem dos crimes. Vila Velha registrou, em 2023, 119 mortes. Mas apesar de ainda elevado, este número representa uma redução de quase 25% (40 mortes a menos) em comparação com 2022, quando ocorreram 159 homicídios na cidade.

Outro fato é que, em 2023, os homicídios em Vila Velha também foram menores do que em 2019, antes do início da atual gestão, quando aconteceram 120 mortes no município. As estatísticas revelam, ainda, que os esforços direcionados pelo município, a partir de 2021, para melhorar a segurança pública em Vila Velha, estão ajudando a reduzir o número de mortes, ano a ano.

Muito disso se deve à liderança do prefeito Arnaldinho Borgo na presidência do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), um canal de conexão de todos os órgãos de segurança pública das esferas de governo, que atuam no município ao lado de representantes das forças de segurança, instituições do Poder Judiciário e secretarias municipais. Graças à atuação do GGIM, os números da violência e criminalidade em Vila Velha vêm caindo gradualmente.

Não por acaso. A estrutura operacional da Guarda Municipal recebeu reforço; a Academia de Ensino promoveu cursos de formação para os agentes; a frota da Guarda recebeu 53 novas viaturas e um total de 340 armas de fogo (granadas não letais, armamentos de baixo poder ofensivo e armas longas) para a proteção da população, além de novas tecnologias como a Muralha Eletrônica, que monitora 53 vias da cidade. Já o novo concurso vai acrescentar 65 novos GM’s ao pelotão composto por 280 homens e mulheres.

Mas Vila Velha foi além e criou grupos táticos especiais – como Romu e Rocam – para a Guarda Municipal e instituiu benefícios como o aumento do percentual de bonificação por “Risco de Vida” e a gratificação por escala extraordinária, que motivam e valorizam o trabalho dos agentes da Guarda Municipal.

Os resultados desses investimentos se reverteram na redução dos índices de homicídios e no aumento do número de prisões realizadas, de apreensões de armas de fogo e entorpecentes; e de recuperação de veículos roubados.

Vale destacar que a atuação da Guarda Municipal se concentra na proteção do patrimônio público e na manutenção da ordem em áreas públicas, sendo uma força auxiliar de apoio à Polícia Militar, sob o comando do Estado.

A redução nos índices de homicídios em Vila Velha em 2023 reflete não apenas uma estatística, mas uma mudança substancial impulsionada por investimentos e estratégias, e também o empenho da atual gestão em promover a segurança e proteção da comunidade, embora a necessidade de esforços para manter essa tendência e reduzir ainda mais a violência seja contínua”, comenta o prefeito Arnaldinho Borgo.

AÇÕES SOCIAIS

As iniciativas sociais promovidas pelo prefeito canela-verde também cumpriram o seu papel na redução da violência e criminalidade em Vila Velha. A prefeitura está presente nas comunidades, retirando crianças e jovens das ruas, dando oportunidades e disponibilizando equipamentos públicos para todos.

Ao todo, 14 novas escolas foram entregues (e mais oito estão em construção); uma UPA 24 horas também foi inaugurada, assim como duas novas unidades de saúde, enquanto outras sete unidades estão sendo construídas.

A população também foi beneficiada com obras de infraestrutura urbana – 40 km de asfalto novo e R$ 500 milhões em saneamento básico –, além de parquinhos, ciclovias, iluminação de LED e a construção e reforma de 70 praças públicas. A cidade recebeu, ainda, 80 núcleos esportivos que hoje atendem a 15 mil alunos da rede municipal.