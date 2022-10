VILA VELHA | Guarda Municipal recupera 302 veículos roubados ou furtados

today26 de outubro de 2022 remove_red_eye48

De janeiro deste ano até o momento, a Guarda Municipal de Vila Velha recuperou 302 veículos com restrição de furto ou roubo. Deste quantitativo, 167 foram carros e 135 motos. No ano passado, neste mesmo período, foram recuperados 298 veículos.

Um desses veículos foi recuperado na madrugada desta terça-feira (25). O carro branco com restrição de furto ou roubo foi identificado pela muralha eletrônica, na Avenida Darly Santos. Uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha iniciou a perseguição e durante o trajeto, o suspeito jogou pela janela uma sacola com 136 pinos de cocaína e 53 pedras de crack.

Ainda durante a fuga, o veículo colidiu com um motociclista na Rua São Luiz, em Aribiri. O carro foi localizado abandonado na Rua Princesa Izabel, no mesmo bairro. Ninguém foi preso. A ação contou com apoio das equipes da Guarda Municipal, ROMU e ROCAM. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, afirma que esse quantitativo é fruto de muito investimento: “A muralha eletrônica passou a funcionar em setembro do ano passado. A tecnologia é o nosso maior aliado para conseguirmos recuperar esses veículos com algum tipo de restrição. Quando a muralha identifica o veículo furtado ou roubado, a equipe mais próxima é acionada. Além da muralha eletrônica, temos investido em viaturas, motos, quadriciclos, armas letais e não letais e em cursos e treinamentos para os nossos agentes. A instrução e o treinamento que está na rotina de todos os guardas municipais de Vila Velha”, ressalta.

O morador que precisar acionar a Guarda Municipal poderá ligar para o contato (27) 3149-7444.