VILA VELHA | Guarda Municipal ajuda a prender suspeito de homicídio e tráfico de drogas

today5 de agosto de 2023 remove_red_eye109

A Ronda Ostensiva da Guarda Municipal de Vila Velha (ROMU) ajudou a prender, na noite de sexta-feira (4), um rapaz de 19 anos, suspeito de prática de homicídio e tráfico de drogas. Também foi apreendida uma pistola IMBEL .380, 48 munições .380 e três carregadores, que estavam com ele. O rapaz estava em um apartamento no bairro Boa Vista 1.

Após receber informações de que um homem armado foi visto entrando no local, agentes da Guarda Municipal e policias da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha foram até o apartamento.

De acordo com a Guarda Municipal, o rapaz, que também teria envolvimento em diversos tiroteios na região do bairro Divino Espírito Santo, foi conduzido para a sede da DHPP do município, para a confecção do flagrante.