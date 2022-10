VILA VELHA | Guarda Municipal apreende moto adulterada e carro clonado

today21 de outubro de 2022 remove_red_eye22

Nesta sexta-feira (21), a Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu uma moto adulterada e uma caminhonete clonada.

A moto foi localizada no Morro do Moreno. Uma equipe da Guarda Municipal (GM) estava fazendo a ronda na região quando localizou o veículo, que estava estacionado de forma irregular. Quando os agentes se aproximaram, perceberam que a placa não era compatível com a numeração do motor, que tinha indícios de adulteração. Nenhum suspeito foi detido.

Já a caminhonete foi abordada na Avenida Luciano das Neves, no Centro, por uma equipe da ROCOM, motopatrulha da GM. Ao realizarem a vistoria, os agentes verificaram que a placa e o número do chassi são de uma caminhonete de São Paulo. No entanto, o número gravado no motor é diferente. Ao verificarem no sistema, os agentes constataram que o veículo é objeto de roubo ocorrido no Rio de Janeiro.

O condutor informou que adquiriu a caminhonete por R$ 30 mil e que iria pagar o restante após a transferência do veículo para o seu nome, porém o negociador sumiu.

As duas ocorrência foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha. O condutor da caminhonete foi conduzido para prestar esclarecimentos.

De janeiro até o momento, a Guarda Municipal já recuperou 294 veículos, sendo 161 carros e 133 motos.

Para o secretário de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, esse número é fruto de investimento em treinamento e qualificação, equipamentos e tecnologia. “No ano passado, já em setembro, iniciamos a operação com a Muralha Eletrônica. E em dezembro adquirimos 10 novas motos para o grupamento de motopatrulha, que aumenta o sucesso de acompanhamento a outras motocicletas, por exemplo. Além disso, treinamos nossos guardas municipais constantemente. A instrução e o treinamento estão na rotina de todos os guardas municipais”, explicou.