VILA VELHA | Homem é preso após invadir Unidade de Saúde de Itaparica

22 de janeiro de 2022

A sexta-feira (21) foi azul no bairro Coqueiral de Itaparica. A Operação Bairro Azul tomou conta das ruas com guardas realizando patrulhamento a pé, no período da manhã e à tarde com dispositivos de blitz, pontos base e preventivos em vários pontos estratégicos. E foi essa presença que garantiu um atendimento mais rápido, com menos danos, após o surto de um cidadão que invadiu a Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica.

Tudo começou quando, finalizando uma blitz em frente à unidade de saúde, guardas avistaram um cidadão em atitude suspeita dentro da unidade. Ao se aproximarem, ele se tornou agressivo, quebrou uma janela e tentou fugir pelo meio da feira livre de Coqueiral de Itaparica.

Após acompanhamento e abordagem, sem nenhum ferido, o homem foi detido. Ele havia furtado algumas cartelas de medicação, todas devolvidas à unidade, e precisou ser encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória para cuidados médicos, antes de ser entregue à autoridade policial. Os danos da unidade de saúde ainda serão contabilizados após conferência da equipe.



Bairro Azul

A Operação Bairro Azul consiste em saturação de segurança num bairro durante um período do dia, com o objetivo de aumentar a ostensividade, ao mesmo tempo que aproxima a população da Guarda Municipal. Desta forma, criando uma relação de cooperação, levar maior sensação de segurança para a população e menores índices de criminalidade.



Entre as ações da Bairro Azul são realizados patrulhamentos a pé, com visitas tranquilizadoras em comércios e percorrendo a feira livre, pontos de presença, com viaturas, blitz. Houve também patrulhamento ostensivo, com abordagens e a presença do ônibus do Projeto Guarda na Comunidade.