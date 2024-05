Vila Velha inaugura casa lar feminina de acolhimento de crianças e adolescentes

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha entregou, na manhã desta quarta-feira (29), a Casa Lar Feminina, um investimento da ordem de R$ 815 mil. A solenidade de entrega aconteceu no auditório da Prefeitura.

Por uma questão de segurança das crianças, o endereço da Casa Lar Feminina não pode ser divulgado e por isso a solenidade também foi realizada na sede do poder municipal, em Itaparica. A Casa Lar é um importante espaço de acolhida provisória para crianças e adolescentes que precisam da proteção do estado, assim deve ser um ambiente acolhedor e humanizado.

O local vai oferecer acolhimento institucional para crianças e adolescentes do sexo feminino encaminhadas pela Vara de Infância e Adolescência de Vila Velha.

O equipamento público estava abandonado desde 2018 e em processo de devolução para o Instituto Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, proprietário do imóvel. Em 2021, a administração municipal manifestou o interesse no uso do imóvel para estabelecer nova modalidade de acolhimento institucional para complementar a Rede de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do município.

A ordem de serviço foi assinada em 2022. O imóvel passou por amplo processo de reforma que envolveu a recuperação da estrutura, ampliação de espaços físicos e adaptação de acessibilidade para acolher crianças e ou adolescentes com deficiência.

O Termo de Cessão de Uso do imóvel junto ao IASES é valido por um período de 25 anos. Para reforma do imóvel foram aplicados recursos próprios do município na ordem de R$ 655 mil, além da captação de recursos no valor de R$ 150 mil junto à Vara de Execuções Penais para equipar a unidade.

foto William Caldeira