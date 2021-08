Vila Velha | Inscrições abertas para o Bolsa Atleta

A partir desta segunda (23), até 6 de setembro, estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Atleta com diversas melhorias em relação à antiga versão do projeto.

Serão contemplados 62 atletas, que vão receber de R$ 500 a R$ 2 mil mensais, por doze meses. Antes, eram apenas 8 parcelas de R$ 300 a R$ 1 mil. Com a mudança, ao todo, serão investidos R$ 648 mil.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a ampliação do programa Bolsa Atleta acontece para acompanhar o crescimento do protagonismo dos atletas de Vila Velha em competições de nível estadual, nacional, internacional e olímpico.



“Temos que dar condições dos nossos atletas serem campeões. Nós seremos referência no esporte do Estado. Espero que essas mudanças melhorem as condições, para que os desafios sejam superados”, disse o prefeito Arnaldinho Borgo.



De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior, “o benefício contempla despesas com treinamento, viagens e alimentação de atletas e paratletas que conseguiram o primeiro, segundo ou terceiro lugares em competições”.



“Poderão participar do processo de seleção atletas de alto rendimento, que tenham residência fixa em Vila Velha de, no mínimo, dois anos. Podem participar também os integrantes da seleção brasileira que estão fora do município”, informa o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.



Confira todas as regras do Programa Bolsa Atleta 2021 clicando AQUI.



As inscrições devem ser protocoladas aqui.