​Vila Velha mantém protagonismo no mercado imobiliário capixaba

De acordo com dados do 44º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon/ES), Vila Velha continua sendo o motor do mercado imobiliário capixaba. Como em anos anteriores, a cidade concentra quase metade (48,7%) das unidades residenciais e 46% de todos os empreendimentos imobiliários em construção no Estado.



Os números consolidam o protagonismo e a posição de liderança canela-verde neste setor, onde supera a capital Vitória em praticamente todos os indicadores. Cidade com maior número de novas edificações em construção – 94 prédios, sendo 64 residenciais e 30 comerciais –, Vila Velha se destaca em relação à capital, onde 74 prédios estão sendo construídos (54 residenciais e 20 comerciais).



Líder em número de unidades e ritmo das obras

A disparidade aparece de modo expressivo na quantidade de unidades residenciais em produção. Vila Velha tem 7.255: o dobro de Vitória, com 3.552 unidades. Esse protagonismo se reflete, ainda, no ritmo das obras. Em Vila Velha, 2.778 unidades residenciais já estão na fase de acabamento, enquanto Vitória tem apenas 584 neste estágio. A cidade canela-verde também lidera em unidades na planta (1.739 contra 1.162), na fase de estrutura (1.572 contra 1.355) e de fundação (1.166 contra 451).



O mercado imobiliário de Vila Velha mostra maior volume e atratividade. Ao todo, 77,6% das unidades residenciais em produção na cidade já foram vendidas, frente a 70,9% em Vitória. O desempenho também se destaca na valorização de imóveis comerciais. O metro quadrado de lojas em Vila Velha chega a R$ 14.991, superando o valor registrado na capital, de R$ 12.636.



A expansão imobiliária em Vila Velha se espalha por diversos bairros. As regiões com maior concentração de obras são: Praia de Itaparica, Praia da Costa, Itapuã, Jockey de Itaparica, Centro, Coqueiral de Itaparica e Residencial Coqueiral, com mais de 5.800 unidades.



Referência em desenvolvimento imobiliário

“Esse crescimento é fruto de uma gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável, com a modernização de processos, segurança jurídica e diálogo permanente com o setor produtivo. Somos referência em ambiente de negócios, atração de investimentos, geração de empregos e oportunidades para a população. Isso comprova que Vila Velha está no rumo certo: crescendo com responsabilidade, planejamento e foco no futuro “, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.



E Colodetti completou: “A liderança de Vila Velha no setor imobiliário é resultado direto de um trabalho estratégico de desburocratização, modernização da legislação urbanística e incentivo ao empreendedorismo. Estamos transformando a cidade em um polo atrativo e sustentável para investidores e moradores. A confiança que conquistamos junto ao mercado imobiliário é reflexo de uma cidade que olha para o futuro com responsabilidade e visão estratégica”.

