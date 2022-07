VILA VELHA | Mulher é encontrada morta ao lado de carro abandonado

Uma mulher identificada como Bruna Santos Pinheiro foi encontrada morta no início da manhã desta terça-feira, dia 19, na Estrada do Dique, às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha, caída ao lado de um veículo Corolla, com sete perfurações de tiro pelo corpo. Na ocasião a vítima vestia roupa de ginástica e tênis, e o corpo foi encontrado por um ciclista que passava na região, por volta das 6h.

Duas marcas de tiro foram encontradas na porta do veículo, o que indica que a mulher pode ter sido baleada ainda dentro do carro e tentou fugir, mas acabou morta. Seis cápsulas ponto 40 foram recolhidas pela polícia.

A polícia encontrou a porta de trás do Corolla aberta, com marcas de tiro e sangue na parte interna, e dentro vários pertences da vítima, como cadeira de praia, garrafa de água e uma bolsa com cartões. Já o celular de Bruna e a chave do carro não foram encontrados.

Pelo menos duas pessoas, de acordo com a perícia, participaram do crime, já que cápsulas de diferentes calibres foram encontradas no local.

Investigadores acreditam que a vítima tenha sido morta na noite de segunda-feira, 18. Por volta de 21:30h ela publicou uma foto nas redes sociais, mostrando que estava na academia.

Uma das linhas de investigação seria crime passional, mas a Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher segue investigando o caso.

O corpo de Bruna foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória.

TRÁFICO DE DROGAS

Ainda, uma informação confirmada pela Polícia Civil, dá conta de que a vítima cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas praticado entre as fronteiras de Minas Gerais e o Espírito Santo, na região de Aimorés, em maio de 2020.

A Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo – SEJUS – informou que a vítima foi presa dia 04 de maio de 2020 e conduzida para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. Desde o dia 15 do mesmo mês ela estava em prisão domiciliar.

No dia 04 de maio de 2020, ela, junto com Ernando Ferreira Silva, foram parados em uma blitz na BR 259 e no carro, um Fiat Strada, eram transportados uma sacola com 141 gramas de maconha, além de uma bolsa com 17.393 gramas da substância. Também foi encontrada cocaína e 14 tabletes de maconha no assoalho do automóvel.

Ele confessou que receberia R$ 2 mil pelo transporte das drogas. Já Bruna acabou informando para quem os entorpecentes seriam levados e ficou determinado, na sentença, que ela ficaria presa por seis anos e três meses em regime semiaberto.