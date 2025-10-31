VILA VELHA | Mutirão para negociar dívidas acontece de 5 a 7 de novembro

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha vai realizar, nos dias 5, 6 e 7 de novembro (de quarta a sexta-feira), o evento Natal Azul, que é mutirão de negociação de dívidas e feirão de empregos. Os atendimentos acontecerão no período das 9h às 16h, no espaço situado na entrada do Acesso “D” do Boulevard Shopping, em Itaparica.

O público será atendido por ordem de chegada. Por isso, não haverá inscrição prévia e nem agendamento. A meta é o cidadão sair do “vermelho” e começar o próximo ano no “azul”, com nome limpo e sem pendências financeiras. Quem estiver precisando poderá ainda conseguir um emprego com carteira assinada.

O Natal Azul, que em 2025 chega à sua segunda edição em Vila Velha, contará com a participação de representantes das seguintes instituições financeiras e de serviços, para a negociação de dívidas: Banestes, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Crefisa, Sicoob, Sicred, DaCasa, Agoracred, EDP, Cesan, Loga, Claro, Sine, NossoCrédito, Vila do Empreendedor, CDL Vila Velha, Procon Vila Velha e Procon Estadual.

Ao longo do mutirão, os participantes também poderão se cadastrar no Sine e participar de entrevistas de emprego no local, além de ter acesso a serviços de educação financeira, consultas ao SPC/Serasa e parcelamentos de débitos em atraso de IPTU, MEI e Simples Nacional.

Para participar, é preciso apenas comparecer ao local apresentando documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), comprovantes relacionados às dívidas e currículos atualizados, para os que tiveram interesse em se cadastrar para as vagas de emprego e participar das entrevistas.

Haverá, ainda, interações com brindes para o público infantojuvenil e dicas para consumo consciente e, ainda, por meio do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), será possível trocar até 10 lâmpadas antigas e receber, sem custo, a mesma quantidade com tecnologia LED.



Estrutura de atendimento

O espaço disponibilizado no Boulevard Shopping está sendo cuidadosamente preparado e contará com auditório e salas amplas – com mesas e cadeiras – para garantir comodidade e, principalmente, um atendimento organizado e seguro ao público.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, destaca o foco social e econômico da iniciativa: “Nosso objetivo com esta segunda edição do Natal Azul é ofertar mais oportunidades para que os cidadãos de Vila Velha em situação de inadimplência possam firmar acordos e quitar suas dívidas. Queremos, ainda, que os empreendedores da nossa cidade tenham acesso a linhas especiais de microcrédito”, afirmou Colodetti.



Ele acrescentou: “Os trabalhadores desempregados de Vila Velha também terão a chance de conquistar uma nova colocação no mercado formal. Estamos trabalhando para que todos passem o Natal no azul, sem pendências e com melhores perspectivas profissionais para 2026”.



Para Moisés Penha, superintendente do Procon de Vila Velha, o Natal Azul busca, ainda, reforçar noções de gestão financeira e consumo responsável, para ajudar os consumidores de Vila Velha a retomarem o equilíbrio de suas contas: “É importante que os consumidores não apenas realizem negociações de dívidas, mas busquem conhecimento para ter organização e controle financeiro, a fim de reduzir as chances de possíveis recaídas em situações de endividamento”.



Serviço

Evento: Natal Azul – Mutirão de Negociação de Dívidas e Feirão de Empregos

Datas: dias 05, 06 e 07 de novembro

Horário: de 9h as 16h

Local: Acesso “D” – Boulevard Shopping Vila Velha / Itaparica

Documentos necessários: RG, CPF ou CNH, documentos das dívidas e currículo