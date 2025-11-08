VILA VELHA | Obras no Morro do Moreno começam no feriado da Proclamação da República

As obras de revitalização do Morro do Moreno, um dos cartões-postais mais emblemáticos de Vila Velha, já têm data marcada para começar: 15 de novembro, feriado da Proclamação da República.

O anúncio foi feito pelo prefeito Arnaldinho Borgo: “Depois de bastante tempo, saiu a licença para que a gente possa fazer essa obra tão esperada e importante para Vila Velha. A assinatura da ordem de serviço acontecerá durante um café da manhã aberto à comunidade, que realizaremos às 7h, com a presença do governador Renato Casagrande”, informou Arnaldinho.

O prefeito destacou que o novo Morro do Moreno será um marco para o turismo e o lazer da cidade. “O projeto será executado por meio de mais uma parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e o Governo do Estado, com previsão de conclusão em até dois anos. Vamos entregar um parque moderno, seguro e bonito, para que moradores e visitantes possam desfrutar de um dos lugares mais simbólicos da cidade. Será uma revolução na forma como vivemos e aproveitamos nossos espaços”, disse.

O que vem por aí

O projeto do Morro do Moreno inclui a instalação de uma cafeteria, quatro mirantes, um receptivo turístico, um letreiro no topo da “testa da macaca” e um bonde funicular que interligará diferentes pontos do morro. O bondinho contará com duas estações e oferecerá um novo passeio turístico, com vista panorâmica para o Convento da Penha, a Terceira Ponte e a orla de Vitória.

A área também contará com espaço de convivência, banheiros, sinalização e estrutura para acolhimento de visitantes. “Estamos integrando o turismo com a mobilidade, com a natureza e com o orgulho de ser canela-verde. O Morro do Moreno vai ganhar vida nova, mas sem perder sua essência”, concluiu Arnaldinho.

Parque linear e Morro do Moreno: um mesmo roteiro

Após a assinatura da Ordem de Serviço do Morro do Moreno, no dia 15/11, Arnaldinho e o governador Casagrande participarão de uma visita técnica às obras de tamponamento do Canal da Costa, que já estão em andamento. O projeto prevê a construção de galerias e de um parque linear de 2.100 metros quadrados.

“Vamos acompanhar de perto o andamento dessas obras. Se algo não estiver dentro do que foi planejado, vamos cobrar o que for necessário para garantir qualidade e agilidade dos serviços”, reforçou o prefeito.

As obras do parque linear do Canal da Costa fazem parte do mesmo pacote de investimentos urbanos em Vila Velha e seguem com entrega prevista para dezembro de 2026. O espaço vai contar com áreas verdes, iluminação moderna, paisagismo e novas rotas de mobilidade, conectando bairros e valorizando o entorno.