VILA VELHA | Parque Cultural Casa do Governador recebe show da Banda Suindara

today14 de setembro de 2022 remove_red_eye44

No próximo domingo (18), a Banda Suindara realizará um show com canções do seu EP na sétima edição do Festival “Parque Aberto”, no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os ingressos, que são gratuitos e limitados, já se encontram esgotados na plataforma sympla.

A banda, que surgiu em 2019 tocando no Festival Holístico das Artes Cósmicas, iniciou a turnê no seu EP no mês passado e seguirá percorrendo cidades do ES.

O show deste fim de semana acontecerá em um belíssimo cenário entre árvores, pássaros e as obras de arte que se encontram no Parque Cultural.

Criada por Aline Maria, Laíssa Gamaro e Relva Rodrigues, Suindara é um trio musical de mulheres da Serra do Caparaó capixaba. Inspiradas na beleza, na força e na diversidade da natureza, a música e a poesia de Suindara buscam uma conexão com a floresta e suas memórias ancestrais.

Na união harmônica de 3 vozes femininas nasce uma voz, una, irmã e maternal, que tem como objetivo acalentar o coração de quem ouve. Um canto que vem do encanto de estarem vivas e vivos, testemunhando e contemplando a simplicidade profunda da vida.

O público irá prestigiar um repertório repleto de canções autorais das integrantes da banda, rezos e cânticos ancestrais sagrados, além de releituras de canções populares que trazem em si mensagens de coragem, fé e esperança.

Além do show, a programação do Parque terá caravana literária, oficina e plantio em comemoração ao Dia da árvore.

Este é um dos shows contemplados no Edital no 020/2021 – Seleção de projetos de Circulação de Espetáculos Musicais da SECULT/ES, que contempla a realização de dois shows no Espírito Santo, assim, em uma data ainda a ser divulgada, a Banda Suindara estará também em Guaçuí no Teatro Fernando Torres realizando mais uma apresentação.

A produção executiva dos shows é de Dani Nogueira e Guilherme Silva. As informações sobre a turnê do EP podem ser conferidas no instagram @suindaraoficial e @vozesviolasevioloes.

Informações gerais

FESTIVAL PARQUE ABERTO – ESPECIAL DIA DA ÁRVORE

Quando: domingo (18), das 9h às 13h

Onde: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia – Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita: ingressos esgotados