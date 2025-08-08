Vila Velha recebe primeiro navio Panamax com 33 mil toneladas de fertilizantes

Um dos maiores navios a entrar na Baía de Vitória em toda a história do Espírito Santo atracou no Cais de Capuaba, em Vila Velha. O porto canela-verde recebeu sua primeira embarcação da classe Panamax: um imponente cargueiro de 230 metros de comprimento, 32 metros de largura, calado de 12 metros e porte bruto (DWT) de 83 mil toneladas.

Utilizado em operações de transporte de larga escala nas principais rotas comerciais do mundo, o navio chinês “Legendary Diva”, agenciado pela Orion Rodos, está desembarcando 33 mil toneladas de fertilizantes no Terminal de Vila Velha (TVV).

Após o desembarque, o insumo – essencial para impulsionar a produtividade do agronegócio brasileiro – seguirá por modal ferroviário até as principais regiões agrícolas do país.

A operação está integrada à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que leva fertilizantes importados à Região Centro-Oeste e retorna com farelo de soja destinado à exportação. Essa estratégia logística reduz o custo do transporte e amplia sua eficiência.

O sistema também conta com armazéns recém-ampliados, que permitem o recebimento e a distribuição das cargas para estados produtores como Mato Grosso e Goiás, além de outras localidades nas regiões Sul e Sudeste, por meio do transporte rodoviário.

Investimentos em modernização portuária

Para viabilizar uma operação logística desse porte, o Terminal de Vila Velha passou por um amplo ciclo de modernização, com investimentos em infraestrutura, ampliação da retroárea, incorporação de novas tecnologias e aquisição de equipamentos de grande porte e alta capacidade.

Hoje, o complexo portuário de Vila Velha conta com uma estrutura robusta, preparada para grandes operações. Os berços 201 e 202 (Cais de Capuaba/TVV) e o berço 206 (Cais de Paul/Piú) estão habilitados para movimentar altos volumes de cargas, principalmente granéis sólidos, como fertilizantes.

No berço 202, o desembarque é realizado por modernos guindastes móveis portuários – “Mobile Harbor Cranes” (MHCs) – montados sobre rodas e trilhos, para se deslocarem facilmente ao longo de todo o cais e adaptarem-se a diferentes tipos de navios e cargas. A operação é coordenada pela Log-In Logística Integrada, com apoio técnico da consultoria Cronos.

Aumento da capacidade de carga

A autoridade portuária VPorts – administradora dos portos de Vila Velha, Vitória e Barra do Riacho – promoveu ajustes nas normas operacionais do Porto de Capuaba, elevando o limite de porte bruto permitido dos navios de 70 mil para 83 mil toneladas, além de revisar as exigências de produtividade diária.

Outro avanço decisivo foi a dragagem do canal de acesso ao porto, realizada entre abril e maio deste ano, com investimento de R$ 30 milhões. A obra garantiu um calado de 12,5 metros, viabilizando o recebimento de embarcações de maior porte.

Navios da classe Panamax, como o “Legendary Diva”, são comuns em rotas internacionais de granéis sólidos – como grãos, minérios e fertilizantes –, por serem compatíveis com as dimensões do Canal do Panamá e oferecerem alta capacidade de carga, o que otimiza os custos do transporte.

Integração entre porto e ferrovia

A integração entre porto e ferrovia, e a operação com navios de maior porte, aumentaram significativamente a capacidade de movimentação de cargas nos portos de Vila Velha, o que posiciona o município como um hub logístico estratégico, tanto para o Espírito Santo quanto para o Brasil.

A VPorts investiu R$ 150 milhões na revitalização dos ramais ferroviários internos do Porto de Capuaba, para integrá-los à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Essa modernização contribuiu de forma decisiva para ampliar o volume de fertilizantes e de cargas de farelo de soja movimentadas no município. Com isso, a expectativa da VPorts é dobrar a movimentação anual desses produtos, saltando de 7 milhões para 15 milhões de toneladas/ano, até 2028.

Fator estratégico

Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, os investimentos em infraestrutura portuária e na integração intermodal são estratégicos para o fortalecimento do agronegócio nacional:

“Esses avanços mostram a força de Vila Velha como plataforma logística nacional. A chegada de navios maiores e a integração do sistema com malhas ferroviárias eficientes, conectadas diretamente com o coração do agronegócio brasileiro, garantem maior competitividade ao nosso complexo portuário e colocam nossa cidade em evidência no setor de transportes.”

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, reforça o papel de Vila Velha no novo mapa logístico brasileiro: “Essa operação consolida Vila Velha como um elo essencial na cadeia de abastecimento do agronegócio nacional. Os investimentos em infraestrutura, tecnologia e integração logística elevaram nosso complexo portuário a um novo patamar”.