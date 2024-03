Vila Velha segue como maior polo do mercado imobiliário capixaba em 2024

Mantendo o clima de otimismo que domina o cenário do mercado imobiliário capixaba, Vila Velha permanece na liderança estadual desse importante setor da economia. Conforme divulgado pelo 42º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Vila Velha é o maior canteiro de obras do Estado e recebeu, apenas no segundo semestre de 2023, 48,9% do total de novas unidades lançadas em todo o Espírito Santo.

Bairros como Praia de Itaparica, Praia da Costa, Itapuã, Jockey de Itaparica, Centro de Vila Velha, Coqueiral de Itaparica e Residencial Coqueiral compõem a região da cidade com o maior número de unidades em construção, somando um total de 6.271 novas unidades. Os dados fazem parte da pesquisa do Sinduscon, realizada com a participação de 20 incorporadoras da Grande Vitória, indicando destaque especial para Vila Velha, cidade que deve concentrar o maior número de lançamentos residenciais previstos para 2024.

“Os números representam um crescimento sustentável que segue uma tendência de alta. A análise do 42º Censo do Sinduscon aponta que, no final de 2023, havia 14.795 unidades em obras na Grande Vitória, e que a estimativa para 2024 também é de um crescimento estável. E neste contexto, Vila Velha se destaca não apenas como o município mais procurado para a construção de novos imóveis, como também o que registra a maior valorização imobiliária do Estado e a 6ª maior do Brasil, neste início de 2024”, avalia o prefeito Arnaldinho Borgo.

Principais desafios

A pesquisa do 42º Censo Imobiliário do Sinduscon também identificou os principais desafios para o aumento da oferta de novos imóveis na Grande Vitória, destacando questões como: escassez de áreas disponíveis; alterações que tornaram os Planos Diretores Urbanos mais restritivos; e aumento nas despesas com cartórios de registros de imóveis.

Em Vila Velha, no entanto, existem muitas áreas de expansão ainda disponíveis para serem incorporadas nos principais bairros da cidade. Além disso, as leis municipais foram atualizadas e modernizadas; a prefeitura reduziu a burocracia, simplificou a emissão de alvarás, agilizou os processos de licenciamento; e o município segue em busca de novos investimentos para manter este novo ciclo de desenvolvimento econômico e social que vem experimentando nos últimos três anos.

“No geral, os dados são muito positivos e indicam um cenário promissor para o mercado imobiliário na Grande Vitória, onde Vila Velha segue liderando em número de lançamentos e com um panorama bem mais equilibrado nas vendas. Tudo isso sustenta a confiança do setor para o ano de 2024 e renova nossas expectativas de que o panorama socioeconômico canela-verde siga em ritmo sustentável de desenvolvimento”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.

Mercado estável em 2024

Outra pesquisa divulgada pelo Sinduscon, contendo a “Previsão de Lançamentos Imobiliários”, mostra que o mercado capixaba deve se manter estável em 2024, com o mesmo nível de crescimento registrado no último semestre de 2023, período em que foram lançadas 2.855 unidades na Grande Vitória.

Essas 2.855 unidades lançadas no segundo semestre de 2023 representam um aumento de 93% em comparação com o primeiro semestre do mesmo ano, quando 1.479 unidades foram lançadas na região, sinalizando uma mudança positiva no mercado, que desde 2021 apresentava um número de unidades entregues maior do que o número de unidades lançadas, o que poderia gerar uma redução no estoque de novos imóveis.

Imóveis com perfil econômico

O 42º Censo Imobiliário do Sinduscon revela, ainda, que dos 5.727 novos imóveis residenciais previstos para serem lançados na Grande Vitória neste ano, 34% são de perfil econômico, mais acessível, ou estão enquadrados no programa “Minha Casa Minha Vida”. Os dados mostram, também, que, deste total de 5.727 unidades a serem lançadas este ano, 3.412 serão imóveis de dois quartos.

42º Censo Imobiliário

Realizado semestralmente pelo Sinduscon-ES, o Censo Imobiliário realiza um levantamento completo dos empreendimentos em construção e com unidades à venda, localizados nos municípios da Grande Vitória. O 42º Censo contou com a participação de 72 empresas.