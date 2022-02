Vila Velha será anfitriã do torneio nacional de Beach Tennis neste final de semana

A Arena de Verão da Praia da Costa recebe neste final de semana (18/02 a 20/02) o Vila Velha Open de Beach Tennis, que dará início ao circuito nacional de 2022. O torneio é formado por atletas amadores e profissionais, chancelado pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e pela Federação Capixaba de Beach Tennis (FCBT).

A competição terá premiação de R$ 10 mil para o torneio profissional e contará com dez categorias: PRO (Masc. e Fem.); A (Masc. e Fem.); B (Masc. e Fem.); C (Masc. e Fem.); D (Masc. e Fem.); 40+ (Masc. e Fem.); 50+ (Masc. e Fem.); Mista A, Mista B e Mista C.

“É uma honra sediar e abrir a etapa nacional de um esporte que vem crescendo bastante no Estado e no Brasil. Além de Vila Velha possuir uma paisagem natural belíssima, é uma cidade com histórico de lançar atletas vencedores em diversas modalidades de esportes pelo país”, destacou o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz.

O evento será realizado em conformidade aos protocolos de biossegurança em relação ao coronavírus. Será estabelecido um cronograma de horários, para que apenas jogadores envolvidos com suas partidas estejam presentes na arena, entre outros protocolos.

Modalidade

O beach tennis é atualmente uma das modalidades que mais crescem no Brasil, totalizando hoje mais de 400 mil praticantes, segundo dados da Confederação Brasileira de Tênis. Sua dinâmica reúne movimentos e contagem similares ao tênis, quadra de vôlei de praia, raquetes parecidas com as do paddle e uma rede a 1,70 metro do solo. Criado em 1978 em Ravenna, Norte da Itália, ganhou o mundo nos últimos anos, principalmente depois da chegada ao Brasil, em 2008.

Confira a Programação:

Sexta-feira (18/02) – 17h30 – Mista Pro e Mista A (até a semifinal)

Sábado (19/02) – 7h – Masculino e Feminino Pro, A, B, C, D, 40+ e 50+ todas as categorias até as quartas de final

Domingo (20/02) – 7h – Mista B, C e D semi e finais de todas as categorias