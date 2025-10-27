Sine de Vila Velha com 87 vagas de emprego para o Hospital Meridional



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Municipal, realiza nesta quarta-feira (29) um grande Feirão de Empregos em parceria com o Hospital Meridional. A ação garante a oferta de 87 vagas para diversas funções que contemplam diferentes níveis de escolaridade e de qualificação profissional.



As entrevistas vão acontecer em dois períodos: das 9h às 12h e das 13h às 16h. Não é necessário se inscrever antecipadamente. O atendimento será feito por ordem de chegada. Basta que os interessados estejam preparados para discutir suas habilidades e experiências, e compareçam ao Auditório do Sine – localizado no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica –, levando documentos pessoais (RG, CPF e CNH) e currículo atualizado.



Confira algumas das vagas que estarão em oferta neste feirão

Ajudante de farmácia

Auxiliar de cozinha

Auxiliar administrativo

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de limpeza

Auxiliar Técnico de refrigeração

Atendente de hospital

Atendente de clínica médica

Atendente de telemarketing

Copeiro

Farmacêutico

Enfermeiro

Faturista

Técnico de enfermagem



Aproximando empresas e trabalhadores

Para Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, os feirões de emprego que vêm sendo realizados em Vila Velha, em parceria com empresas privadas – inclusive as que atuam na área hospitalar –, ampliam as chances de contratação de mão de obra local e impulsionam, cada vez mais, a geração de emprego e renda na cidade.



“Nosso foco é conectar quem precisa de uma oportunidade com quem precisa de mão de obra qualificada. Essa parceria com o Hospital Meridional é um bom exemplo deste trabalho, pois mostra o quanto Vila Velha tem avançado na geração de emprego, renda e dignidade para a sua população”, afirmou o secretário.



E Colodetti completou: “Ao realizarmos iniciativas voltadas ao aumento da empregabilidade em Vila Velha, estamos cumprindo uma das mais importantes missões que o prefeito Arnaldinho Borgo nos delegou, desde o início de sua primeira gestão. Por isso, temos priorizado ações que fomentem a sustentabilidade do processo de desenvolvimento econômico da cidade; que aproximem empresas e trabalhadores locais; que fortaleçam nosso mercado formal de trabalho; e que estimulem a criação de novas oportunidades para a população canela-verde”.



A diretora do Sine Vila Velha, Gabriela Bicalho, também reforçou o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso dos moradores locais ao mercado de trabalho e salientou a importância das parcerias com a iniciativa privada, para a geração de empregos.



“Temos buscado parcerias com grandes empresas e grupos de vários segmentos do setor produtivo, para seguirmos abrindo novas portas aos trabalhadores de Vila Velha. Prova disso é este feirão que vamos promover em conjunto com o Grupo Meridional, uma empresa de referência em saúde que, em parceria com o município, está buscando novos colaboradores para manter seu padrão de excelência em serviços hospitalares”, afirmou.



Serviço:

Evento: Feirão de Empregos – Hospital Meridional

Data: 29/10 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h

Local: Auditório do Sine Vila Velha – Subsolo “A”, Boulevard Shopping / Itaparica

Mais informações: (27) 3149-7355