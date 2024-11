VILA VELHA | Telemedicina: 80 vagas são abertas diariamente às 15 horas

Está em pleno funcionamento o atendimento por telemedicina, novo serviço ofertado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha. Diariamente, são abertas cerca de 80 vagas para agendamento exclusivamente para adultos, via site da Prefeitura (www.vilavelha.es.gov.br), às 15 horas.



Para acessar o serviço é necessário que o morador seja vinculado à sua Unidade de Saúde de referência. O usuário precisa ter acesso à internet e o canal pode ser celular, tablet ou computador, com câmera. Essa modalidade de atendimento é um reforço para o atendimento à população e não inviabiliza o atendimento presencial.



O consultório da telemedicina está localizado na sede da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha, no bairro Olaria. Os atendimentos, feitos por 11 médicos generalistas, acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, sem intervalo no horário de almoço.



Cátia Lisboa, secretária de Saúde de Vila Velha, destaca que a telemedicina é uma forma de contribuir e facilitar o acesso do morador de Vila Velha ao serviço de saúde. “Onde o cidadão estiver, poderá ser consultado, sem a necessidade de deslocamento”.

foto Márcia Almeida