​Vila Velha tem a 3ª melhor gestão do Brasil entre as grandes cidades

today17 de dezembro de 2025 remove_red_eye38

Vila Velha voltou a chamar atenção no cenário nacional ao conquistar o terceiro lugar no IGMA Geral (Índice de Gestão Municipal Aquila), principal categoria do Prêmio Band Cidades Excelentes, entre os municípios com mais de 500 mil habitantes. À frente ficaram Sorocaba (SP), em primeiro lugar, e Joinville (SC), na segunda colocação.



O resultado coloca o município canela-verde no pódio das grandes cidades brasileiras e reforça o reconhecimento de uma gestão que aposta em planejamento, equilíbrio fiscal e inovação como pilares do desenvolvimento urbano.



O prefeito Arnaldinho Borgo comemorou a conquista e destacou que o prêmio é mais do que um troféu, é um retrato do rumo adotado pela administração municipal.



“Conquistar o terceiro lugar nacional no IGMA Geral entre as grandes cidades do Brasil é um reconhecimento muito significativo para Vila Velha. Mostra que estamos no caminho certo, com planejamento, responsabilidade e foco nas pessoas”, afirmou o prefeito.



Segundo Arnaldinho, o desempenho no ranking reflete investimentos contínuos na modernização da máquina pública, no uso inteligente da tecnologia e em políticas públicas sustentáveis, sempre com o olhar voltado para a qualidade dos serviços e a melhoria da vida da população. “Estamos preparando Vila Velha para crescer com equilíbrio, eficiência e justiça social, sem improviso e sem desperdício de recursos públicos”, destacou.



O prefeito também afirmou que o bom resultado é fruto de um trabalho coletivo, construído com seriedade, compromisso e transparência: “Essa conquista reforça nosso propósito de consolidar Vila Velha como uma cidade cada vez mais humana, eficiente e preparada para os desafios do presente e do futuro”, completou.



Além do destaque nacional, Vila Velha também teve desempenho expressivo na etapa estadual do prêmio. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a cidade conquistou o primeiro lugar no pilar Sustentabilidade, ficou com a vice-liderança no IGMA Geral e alcançou o segundo lugar nos pilares de Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.



A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Band no YouTube e será exibida na televisão no próximo domingo (21), às 23h.

foto Adessandro Reis