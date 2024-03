Vila Velha vence prêmio internacional como Destino Turístico Inteligente

A cidade de Vila Velha foi a grande campeã do Prêmio Ibero-Americano como Destino Turístico Inteligente (DTI) da América Latina 2024. A premiação, que aconteceu na noite de domingo (17/03), em Curitiba, Paraná, coroou o município canela-verde, que levou o prêmio principal, disputado com as cidades de Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Curitiba e Montevidéu (Uruguai).

Vila Velha foi indicada em duas categorias. Além de se sagrar campeã na categoria principal, a cidade concorreu ainda como DTI Sustentável, que teve Cartagena, na Colômbia, como vencedora.

O município já recebeu do Ministério do Turismo (MTur) a certificação de sexto Destino Turístico Inteligente do país. Isso significa que Vila Velha gerencia seus processos e seu território de forma inovadora e sustentável, sendo comprometido com pilares que impactam positivamente na qualidade de vida dos moradores e na experiência dos turistas.

O secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, que será palestrante no evento nesta terça-feira (19/03), recebeu o prêmio mais importante da competição, no Memorial Curitiba. Ele falou sobre a conquista, ressaltando que esse é o reconhecimento de um trabalho que não para.

“Esse prêmio é fruto de um trabalho coletivo, junto ao trade turístico de Vila Velha, sob a liderança do nosso prefeito Arnaldinho Borgo. Vila Velha sai na frente e apresenta todo o seu potencial como Destino Turístico Inteligente mais importante da América Latina, impulsionando sua importância no cenário internacional”, afirmou o secretário Roberto Junior.