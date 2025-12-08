VILA VELHA | Vila Natalina na Prainha vai encantar o público até o dia 6 de janeiro

Até o dia 6 de janeiro, moradores e turistas terão a oportunidade de visitar e desfrutar da Vila Natalina, que está encantando o público no Parque da Prainha. O espaço, organizado e mantido pela Prefeitura de Vila Velha, conta com uma estrutura que reúne iluminação, presépio em tamanho original, parque de diversões, Castelo do Papai Noel, Vila Gastronômica, Espaço Arte, palco para apresentações culturais, entre outras atrações.

A Vila Natalina possui circuito luminoso composto por mais de 220 mil microLEDs na árvore principal e estruturas cenográficas distribuídas pelo Parque da Prainha. Já o parque de diversões conta com sete brinquedos (carrossel veneziano, roda-gigante, escorregador gigante, twister, trenzinho com trilhos, montanha-russa e expresso polar).

O Espaço Arte é dedicado a oficinas criativas e contação de histórias. A Vila Gastronômica opera no mesmo espaço e reúne empreendedores selecionados para atendimento ao público. Há ainda uma programação cultural contínua com apresentações até o dia 25 de dezembro.

O visitante também poderá prestigiar as 116 árvores de Natal confeccionadas pelos estudantes das escolas municipais. A decoração das árvores segue o tema da rede de ensino trabalhada em 2025: “Gentileza que inspira, gente que transforma”. Uma novidade é que, este ano, foi aberto o convite para a participação das escolas particulares, que contribuíram com sete árvores natalinas.



Horários

A Vila Natalina fica aberta de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite. O Castelo do Papai Noel recebe visitas das 19 horas às 22h30, com encerramento da fila às 22 horas. A área de brinquedos segue rotina fixa: de terça-feira a quinta-feira o funcionamento ocorre das 18 horas às 22h30, com encerramento da fila às 22 horas; de sexta a domingo, das 17h às 22h30, também com encerramento da fila às 22 horas. A programação cultural acontece em horários variados.



Natal na cidade

A Vila Natalina integra o conjunto de ações do Natal de Vila Velha. O conjunto se soma às duas árvores instaladas na orla – cada uma com 23 metros de altura e mais de 110 mil microLEDs – e às 38 praças do município que receberam elementos de iluminação para o período. Ruas e avenidas também foram contempladas com iluminação de Natal, além de programação cultural nos bairros com a presença do Papai Noel.