Vinte blocos de rua vão agitar Iriri, Ubu, Castelhanos e Anchieta

today16 de fevereiro de 2023 remove_red_eye40

Desde o tradicional Grupo Folclórico Jaraguá até o irreverente Bloco das Bixas, o carnaval de rua de Anchieta será animado por vinte blocos. O agito vai contagiar os foliões de Castelhanos, Iriri, Ubu e da Sede do município entre sexta-feira (17) e terça-feira (21).

Atrás dos blocos Bafo do Gato, do Fogo no Barquinho e do Mão do Palhaço, só não vai quem não estiver por perto do balneário de Castelhanos.

O público das praias de Iriri vai percorrer as ruas levado pelo Arrastão do Bloco do Piru, pelo Bloco do Grito e pelos Acadêmicos de Iriri. Também tem o Bloco da Resenha e o Bloco do Caldeirão com a Banda Madeirada.

Quem escolheu a praia de Ubu para brincar o carnaval vai no embalo do Bloco Uburro Elétrico e da roda de samba do Bloco Sambacu.

O descontraído alerta para cuidar da saúde no carnaval, feito pelo Bloco da Saúde, abre o reinado de Momo, na Sede do município, nesta sexta-feira (17), às 8 horas, na Praça São Pedro. A partir daí, a folia toma conta da cidade com os blocos Ke pá Nagode é Esse, Ressaca do Galo, Na Mão do Palhaço, Kulto Paraguai, Puxadinho, Raízes do Samba, Bloco da Rua 7, Bloco das Bixas e o Grupo Folclórico Jaraguá.

Confira aqui a programação elaborada pela Secretaria de Turismo.

por Gilberto Vieira

foto divulgação