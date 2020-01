Visitas guiadas ao Monte Aghá, em Itapemirim, estão com inscrições abertas

As inscrições para a subida ao Monte Aghá já podem ser feitas na sede da secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim (SEMMA) e no Centro de Informações Turísticas, em Itaoca.



A prefeitura disponibilizará ônibus para transportar os participantes. O veículo sairá da Praça Domingos José Martins, dia 12 (domingo), às 02h30 (madrugada).

De acordo com informações da chefe de Divisão da Semma, Maristela Sales de Freitas, o Monte Aghá é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guanandy. O monumento possui peculiar beleza cênica, rica em fauna e flora. A trilha possui aproximadamente 3,3 km de extensão, composta por pouco mais de 1,4 km de plano/semi-plano (campo do Aghá à placa da APA de Guanandy) e pouco mais de 1,9 km de subida (placa da APA de Guanandy ao topo do Aghá).



Durante o percurso são realizadas de três a quatro paradas para hidratação, apreciação da beleza, alimentação e descanso.

A duração da subida gira em torno de uma hora e vinte a uma hora e meia: “O objetivo da caminhada não é apostar corrida para chegar ao topo, e sim realizar a caminhada vagarosamente, respeitando o respectivo limite de cada participante”, destaca.

Segundo informações da Semma, devido à sua altitude, alguns pontos do Monte Aghá oferecem risco de graves acidentes, estes estão concentrados em suas extremidades, afastados da trilha principal, portanto, recomenda-se que o participante jamais saia do espaço autorizado pelos monitores.

Quanto à alimentação, a orientação é que o participante, na noite anterior, não consuma leite e derivados, nem alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas. A alimentação deve ser leve e balanceada, inclusive com consumo de carboidrato para armazenamento de energia.

O secretário de Meio Ambiente, Jean Paz Roza, ressalta também que o participante deve tomar bastante água no dia anterior ao passeio, e que “no dia da subida, recomenda-se frutas, pães integrais, bolos neutros e, para beber, café, suco natural, água de coco ou água mineral”.

É importante, ainda, segundo Sales, que o calçado seja fechado e confortável, preferencialmente os indicados para a prática esportiva e que tenha boa aderência.

A roupa deve proporcionar conforto e fácil para a execução dos movimentos da atividade física (caminhada, subida e descida), recomendando-se utilizar roupas leves e de cores claras, impedindo o reflexo da radiação. O uso do jeans e similares é desaconselhável. São recomendados chapéus, bonés, viseiras e demais acessórios similares são recomendados.

O visitante também deverá providenciar protetor solar, repelente, óculos de sol, sacola ou bolsa para armazenamento dos resíduos sólidos gerados pelo participante, aparelhos eletrônicos que permitam registros fotográficos, vídeos e lanterna para a subida da madrugada.

Foto Deidson Ribeiro