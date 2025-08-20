Vital: maior Carnaval fora de época do Sudeste injeta R$ 50 milhões

today20 de agosto de 2025 remove_red_eye31

Maior carnaval fora de época do Sudeste, o Vital 2025 chega com força total para celebrar os 40 anos do axé e movimentar a economia capixaba. A festa, marcada para os dias 22 e 23 de agosto no Sambódromo de Vitória, projeta atrair mais de 20 mil pessoas por dia, vindas de 20 estados brasileiros e de diversas cidades do interior do Espírito Santo. Com expectativa de injetar R$ 50 milhões na economia local, o evento também leva a rede hoteleira da Grande Vitória a superar 80% de ocupação no período, consolidando-se como um dos maiores impulsionadores do turismo na região.

A programação vai reunir nomes icônicos do gênero, como Saulo, Durval Lélys, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada, que comandarão os trios elétricos em um verdadeiro desfile de sucessos. Além do peso das atrações, a edição 2025 trará a maior estrutura já montada na história recente do Vital, com palco 360 graus, dezenas de painéis de LED, efeitos especiais e cenografia inspirada em pontos históricos de Salvador. O cenário promete transportar o público para o berço do axé, garantindo uma experiência imersiva tanto para os fãs mais antigos quanto para a nova geração.

O impacto do Vital não se limita à música e ao entretenimento. Levantamento interno dá conta de que o evento gera cerca de 2 mil empregos diretos, além de centenas de oportunidades indiretas, beneficiando desde microempreendedores até grandes empresas do setor de serviços. Restaurantes, bares, transportadoras, prestadores de serviços de montagem e segurança, entre outros, já sentem a movimentação causada pela proximidade da festa. Para muitos empreendedores, o final de semana do Vital é um dos mais lucrativos do ano.

A presença de caravanas e grupos de amigos vindos de estados vizinhos, como o Rio de Janeiro e Minas Gerais, reforça o caráter turístico e cultural do evento. Hotéis e pousadas da capital e cidades próximas costumam registrar lotação máxima, e a circulação de turistas nas praias, shoppings e pontos turísticos contribui para prolongar o efeito econômico da festa para além dos dois dias de programação.