Vitória 470 anos | Governador do Estado visita obras de mobilidade na Capital

today8 de setembro de 2021 remove_red_eye56

No dia do aniversário de 470 anos de Vitória, o governador do Estado, Renato Casagrande, visitou três grandes obras na área de mobilidade em andamento na cidade. Somados, os investimentos do Governo do Estado chegam a quase R$ 250 milhões. A visita teve início no Portal do Príncipe, na chegada sul da Capital, que deve ser totalmente entregue ainda este ano. Casagrande também acompanhou o andamento dos trabalhos das obras de Ampliação e Ciclovia da Vida na Terceira Ponte e do Complexo Viário de Carapina.

“No aniversário de Vitória estamos passando pelas principais obras do Governo do Estado na cidade. Visitamos o Portal do Príncipe, uma obra que qualifica a região, melhora a mobilidade urbana e traz opções de lazer e entretenimento para a população. Além disso, vai contribuir com o desenvolvimento, já que o Porto de Vitória poderá funcionar 24 horas por dia. Em outubro vamos entregar a segunda etapa, que é a Praça das Crianças”, afirmou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Também visitamos a Ciclovia da Vida, que faz parte das obras de expansão da Terceira Ponte e será um marco arquitetônico no Espírito Santo, uma das maiores obras já realizadas no Estado. Além da proteção que a Ciclovia da Vida trará, vamos ter uma vista linda e a Ampliação da Ponte vai melhorar a mobilidade nessa ligação entre Vitória e Vila Velha. Outra importante obra é o Complexo Viário de Carapina, que vai reduzir o trânsito para quem chega a Vitória vindo da Serra. Uma obra estruturante que vai ampliar as vias, criar uma ciclovia e um viaduto”.

As obras estão sendo executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O Portal do Príncipe está na fase final. Desde janeiro, os motoristas que chegam à Capital via Segunda Ponte já utilizam o novo acesso à região de Santo Antônio, intervenção que também estava prevista no projeto e, em julho, foi liberado o novo retorno pela Rua Beresford Martins.



Além da implantação e alargamento de vias, as obras contemplam também uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação, implantação de praças, quadras poliesportivas, parquinho, academia ao ar livre, etc. Atualmente, as intervenções estão concentradas na praça, área esportiva e na ampliação da Avenida Alexandre Buaiz.



Mais tarde, Casagrande acompanhou o andamento dos trabalhos das obras de Ampliação e Ciclovia da Vida na Terceira Ponte, que liga a Capital à cidade de Vila Velha. O anteprojeto da Ciclovia da Vida prevê a construção de uma ciclovia que será anexada à estrutura da Ponte, nos dois sentidos.



Além disso, a pista ganhará mais uma faixa por sentido, ampliando a capacidade de fluxo de veículos em quase 40%. Uma barreira de proteção também será instalada na estrutura da ciclovia como forma de impedir o suicídio, uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.



A visita do governador às obras de mobilidade foi encerrada nas obras do Complexo Viário de Carapina, localizado entre Vitória e Serra. Entre as intervenções previstas, a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais.



Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão existente atualmente. Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias, que devem ser concluídas até o final de 2022.



De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, os três investimentos impactam a cidade de Vitória para além da mobilidade. “São obras que trazem melhorias viárias significativas, tanto para o morador de Vitória quanto para quem está só de passagem. No entanto, elas também trazem novos equipamentos públicos, novas formas de interação com a cidade e isso também traz mais qualidade de vida”, explicou.



Por ser uma ilha, Vitória conta com importantes vias de ligação com cidades que ficam no continente e que, com o passar dos anos e o aumento do fluxo de veículos, acabaram se tornando grandes gargalos, que travam o trânsito da cidade nos horários de pico. As três grandes obras de mobilidade têm como objetivo destravar o trânsito desses trechos.