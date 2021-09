Vitória 470 anos | PMV anuncia pacote de R$ 1 bilhão em investimentos

Os moradores da capital ganharam um grande presente no aniversário de 470 anos da cidade. Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Vitória anunciou um grande pacote de R$ 1 bilhão de investimentos em várias áreas, até 2024.

Trata-se do “Plano Vitória”, que prevê ações em educação, saúde, infraestrutura, mobilidade, urbanização, habitação e equipamentos esportivos e culturais, além de tecnologia. Isso é fruto do ajuste fiscal e financeiro realizado pela atual gestão.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, lembrou que o objetivo dos investimentos é tornar a capital cada vez mais criativa e empreendedora, onde as pessoas possam viver com mais paz, igualdade e segurança. Ele lembrou que, quando a atual gestão assumiu, havia pouco dinheiro em caixa: em torno de R$ 10 milhões.

“Estamos escrevendo uma nova história para nossa cidade, sabendo ouvir e tendo respeito pela população. Estamos fazendo esse anúncio com menos de nove meses de gestão. Valeu a pena construir coletivamente e dialogar. É um novo futuro pra capital”, afirmou o prefeito.

Com poucos recursos para investimentos na cidade, a equipe deu o pontapé para uma bem-sucedida reforma fiscal. Cortou benefícios, reviu contratos e gastos, fez reforma administrativa e buscou alternativas para gerar receita.

“Nossa equipe conseguiu dar uma “reviravolta” no orçamento para, enfim, realizar ações e projetos que pudessem levar qualidade de vida e bem-estar para os moradores, além de segurança. Essas e outras ações transformaram e vão transformar a história da capital. Muito ainda faremos, mas a promessa é de que conquistas e muito trabalho virão pela frente”, disse o prefeito.

“Podemos dizer que é o mais robusto plano de investimento das últimas décadas em Vitória, um plano baseado em planejamento estratégico, construído em equipe, ouvindo a população, ouvindo a sociedade, o que nos permite, agora, apresentar esse conjunto de investimentos em benefício da população de Vitória. São investimentos nas diversas áreas, estamos falando de R$ 1 bilhão até o final de 2024″, pontuou o secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, Régis Mattos.



Principais ações e investimentos

Educação

– Início da obra para construção da nova sede do CMEI Geisla da Cruz, em Redenção

– Retomada da obra para construção da nova sede do CMEI Jacy Alves Fraga, em Tabuazeiro

– Retomada da obra para construção da nova sede da EMEF São Vicente de Paulo, no Centro

– Retomada da obra para construção da nova sede da EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes, em São Benedito

– Investimentos nas EMEs Adilson da Silva Castro (Ilha de de Monte Belo), Ronaldo Soares (Resistência), Francisco Lacerda de Aguiar (São Pedro) e Irmã Jacinta Soares (Romão)

– Atualização tecnológica das unidades de ensino



Equipamentos da área social/saúde

– Construção da Unidade de Saúde Grande Vitória

– Construção da Unidade de Saúde Santo Antônio

– Ampliação da Unidade de Saúde Jardim Camburi

– Restaurante Popular

– Cras, Creas e Centro de Atenção Psicossocial (Capsi)



Mobilidade e infraestrutura viária

– Reurbanização da Rua da Lama

– Reurbanização da Curva da Jurema

– Av. Marechal Campos

– Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados

– Reabilitações na malha viária

– Modernização do Parque Semafórico



Urbanização

Projeto Orla Noroeste

A fase inicial desse projeto é dividida em duas etapas. A primeira delas compreende os bairros São Pedro e Ilha das Caieiras. Quando a atual gestão assumiu, ainda havia a necessidade de várias entregas por parte da empresa executora dos projetos, entre elas a conclusão dos projetos estruturais, do Centro de Pescados e da conclusão do orçamento.



A atual gestão concluiu o projeto para as intervenções no segmento, que incluem, entre outras intervenções, área para manutenção de barcos, queimador de marisco, praças e rua viva. A previsão é que o edital de obras seja publicado ainda neste ano.



Para a segunda etapa da primeira fase, que inclui os bairros Resistência, Conquista, Redenção e Nova Palestina, a previsão é que o edital para a contratação do projeto seja publicado também neste ano.



A Orla Noroeste é uma região de alto potencial paisagístico, marcada pela presença da Baía de Vitória, de áreas especiais sob o ponto de vista ambiental e atividades de caráter cultural que envolvem comunidades locais: pesca, gastronomia e a fabricação de panelas de barro.



Ligações intradomiciliares de esgoto

– Intervenções urbanísticas nas áreas de interesse social

– Adequações de acessibilidade nos morros



Habitação

Residencial Consolação – Um edifício sustentável, com sistema para captura e reaproveitamento de águas de chuvas e energia fotovoltaica vai beneficiar 48 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade em Vitória. Esse é o grande diferencial do Residencial Consolação, que terá, ao todo, oito pavimentos.

Residencial Santa Cecília – Localizado na tradicional esquina das Avenidas República e Cleto Nunes, na região do Parque Moscoso, o edifício Santa Cecília está passando por obras de reforma e tem mais de 90% das intervenções concluídas. Ele será lar para 35 famílias, contempladas com o projeto Reassentamento.



Reconstrução de casas

Mercado da Capixaba – A PMV apresentou à sociedade civil o novo projeto de restauração do Mercado da Capixaba. Além do restauro das fachadas externa e interna e do telhado, o local ganhará elevador, ar-condicionado e iluminação pública. A Rua Araribóia será urbanizada e receberá serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo.



Centro de Inteligência Municipal (CIM) – Será um centro de comando estratégico e de ação coordenada do município, que terá a capacidade de mapear e monitorar, em tempo real, os pontos chave do território, 24 horas por dia, 7 dias da semana, de forma a garantir um melhor funcionamento e provisão dos serviços críticos, em situações de rotina, de emergência, bem como para planejamento através da inteligência e da análise dos dados na prevenção de eventos futuros e na mitigação de pontos de riscos potenciais com o objetivo de gerenciar eventuais situações de crise.



Drenagem e contenções

A Secretaria de Obras (Semob) realizou um levantamento com as demandas de macrodrenagem da cidade, incluindo instalação de galerias e reservatório, englobando os bairros Centro, Praia do Canto, Santa Luzia, Inhanguetá, Estrelinha, Universitário e Grande Vitória e Santo Antônio. A previsão é que o edital de obras para as intervenções seja publicado neste segundo semestre.

A Semob licitará, ainda neste semestre, a execução de serviços e obras de contenção de encosta nos setores de riscos geológicos Alto e Muito Alto. Foram definidos os pontos e as intervenções necessárias em áreas suscetíveis a escorregamentos de solo, queda e rolamento de blocos rochosos, onde há necessidade de execução de obras de contenção de encostas.



Parques, praças, equipamentos esportivos e culturais

– Modernização do Tancredão

– Restauro da Biblioteca Municipal

– Modernização dos Parques Municipais

– Construção de novos mirantes

– Construção e reforma de praças

– Reformas e ampliação de calçadas

– Quadras e campos esportivos



Equipamentos e mobiliário

– Equipamentos de infraestrutura tecnológica

– Aquisição de computadores, notebooks e tablets

– Aquisição de veículos e equipamentos para a segurança pública

– Ampliação da rede de wi-fi livre

– Renovação de mobiliário, especialmente para a Educação e a Saúde



Benefícios

– Reduzir a desigualdade e promover a paz, com ações inovadoras na educação, saúde e segurança

– Cuidar do meio ambiente para a presente e para as futuras gerações

– Liberdade para trabalhar, empreender e investir no desenvolvimento da cidade

– Ampliar a capacidade de investimento com recursos próprios



Empregos

O pacote de investimentos em Vitória vai movimentar o mercado de trabalho na capital. As ações e os trabalhos que serão executados vão gerar 1.340 empregos diretos e 1.990 indiretos por ano.

Os investimentos vão contribuir, ainda, para o desenvolvimento de Vitória e o incentivo ao empreendedorismo.