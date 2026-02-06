VITÓRIA | Abram alas que o Maluco Beleza vai descer a Rua Sete no Carnaval

today6 de fevereiro de 2026 remove_red_eye76

Os foliões apaixonados pelo tradicional Carnaval de rua no Centro Histórico de Vitória têm encontro marcado com a alegria: manhã do domingo, 15 de fevereiro. Segurem-se nas cadeiras, ou saltem delas, o Bloco Maluco Beleza vai descer a Rua Sete mais uma vez. Reúna amigos, família e amores que o clima vai ser, como em todos os anos, de sorrisos, cantoria e felicidade ao som do repertório de Raul Seixas. Separe a fantasia, capriche no glitter e vá… Há de ser tudo da lei.

Criado em 2019, o Maluco Beleza arrasta foliões pelas ruas do Centro Histórico de Vitória, desde o Carnaval de 2020, em cortejos marcados pela alegria e pela presença de crianças e adultos em um ambiente de irreverência, bom humor e cantoria desde as calçadas até o alto dos prédios, nas janelas animadas por sua passagem. Neste ano, o Maluco Beleza vai se apresentar a partir das 8 horas do domingo de Carnaval (15/02) na Rua Sete, local onde já se tornou uma tradição capixaba do calendário da capital.

No repertório deste ano, o Maluco Beleza vai executar as canções de Raul Seixas em vários ritmos marcados por sua bateria com cerca de 60 componentes. Entre as que não podem faltar e levam todas as pessoas a cantar junto, destacam-se: Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Aluga-se, Sociedade Alternativa, Cowboy Fora da Lei, Tente Outra Vez, SOS, Ouro de Tolo, entre outras.

Além disso, neste ano, o Bloco vai apresentar músicas de parceiros, amigos e influências de Raul Seixas, como Sérgio Sampaio, Luiz Gonzaga, Jerry Adriani e outros. Tudo em arranjos de Forró, Rock e Samba, em uma miscelânea de ritmos para formar um caldeirão de sonoridades como bem gostava nosso Raulzito.

O ambiente da Rua Sete é extremamente seguro e tranquilo, mas cabe aos foliões observar o respeito às pessoas, o cuidado com a hidratação, o consumo moderado de bebidas alcoólicas e o uso de protetor solar.

Uma dica importante para quem for à apresentação é olhar para cima. Os moradores nas janelas durante o cortejo são um show à parte fazendo a perfeita integração entre o Bloco e a Comunidade do Centro Histórico. Dos seus “camarotes”, homens e mulheres de todas as idades cantam e interagem e compõem um quadro inesquecível da Cultura Popular Capixaba.

SERVIÇO

Bloco Maluco Beleza

Onde: Rua Sete de Setembro, Centro Histórico de Vitória.

Dia: domingo, 15 de fevereiro.

Hora: Concentração às 8 horas e Saída às 10 horas.

foto de Camila Benezat