Vitória abre inscrições para cinco cursos profissionalizantes gratuitos

today10 de outubro de 2022 remove_red_eye58

Para quem procura qualificação profissional, a Prefeitura de Vitória abriu, nesta segunda-feira (10), 50 vagas em cinco cursos gratuitos realizados em parceria com o Senac e o Senai. As inscrições estarão disponíveis no site do vixcursos.vitoria.es.gov.br, às 17h, e permanecerão até que as vagas, incluindo as de suplentes, sejam preenchidas. Há turmas começando no próximo dia 17 e outras em novembro.

Desta vez, a oportunidade é para os cursos de Corte, Escova e Penteado; Marketing Digital e E-commerce; Recepcionista; Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens; e Instalação de Gesso Acartonado. A oferta integra o Projeto Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado, desenvolvido pela Gerência de Qualificação do Trabalhador da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho.

Informações: (27) 3323-4439 (Whatsapp).

Programação de cursos

Recepcionista – Vagas: 12 (+ 18 suplentes).

Período de realização: de 17/10 a 14/12, das 18h às 22h.

Pré-Requisitos: idade mínima de 15 anos e escolaridade a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Local: Senac Vitória, Avenida Beira Mar.

Instalação de Gesso Acartonado – Vagas: 20 (+ 30 suplentes).

Período: de 7/11 a 8/12, das 18h às 22h.

Pré-Requisitos: idade mínima de 16 anos; escolaridade a partir do 5º ano; possuir curso de gesseiro ou apresentar comprovação de experiência/trabalho na área.

Local: Senai de Araçás, em Vila Velha.

Corte, Escova e Penteado – Vagas: 8 (+ 12 suplentes).

Período: de Período: 7/11 a 13/12, das 8h às 12h.

Pré-Requisitos: idade mínima de 17 anos e escolaridade a partir do 7º ano.

Local: Senac Vitória, Avenida Beira Mar.

Marketing Digital e E-Commerce – Vagas: 12 (+ 12 suplentes).

Período: de 7 a 21/11, das 13h às 17h.

Pré-Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Médio Incompleto.

Local: Senac Vitória, Avenida Beira Mar.

Mídias sociais e Marketing Digital – Vagas: 12 (+ 18 suplentes).

Período: de 7 a 9/11, das 8h às 12h.

Pré-Requisitos: idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental Incompleto.

Local: Senac Vitória, Avenida Beira Mar.

Após fazer a inscrição, o candidato receberá mensagem de texto SMS, chamada de telefone ou e-mail, do Senai ou do Senac, para confirmação da matrícula. Mais informações pelo telefone (27) 3323-4439 (Whatsapp) da Gerência de Qualificação do Trabalhador.

Documentação obrigatória (originais e cópias)

– Documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS);

– CPF (no caso de menor de idade é preciso também o CPF do responsável);

– Comprovante de Escolaridade (Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso ou declaração escolar);

– Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone).