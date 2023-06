Vitória abre processo seletivo simplificado para profissionais da Educação

Para aprimorar os processos de ensino-aprendizagem de crianças e estudantes e levar ainda mais qualidade para as salas de aula das unidades de ensino de Vitória, a prefeitura da capital abre novos processos seletivos simplificados para contratação de profissionais em designação temporária.

A inscrição é gratuita por meio do endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, e deve ser feita a partir das 10 horas da próxima segunda-feira (12) até as 23h59 do dia 21 de junho. No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e o seu exercício profissional.

As oportunidades são para dinamizador de Artes; dinamizador de Educação Física; coordenador de turno; pedagogo; professor de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Música , com carga horária de 15h ou 25h ou ainda de 40h ou 44 horas semanais.

Não é necessário apresentar documentação no ato da inscrição, apenas quando for publicado o chamamento para assumir o cargo. A seleção será feita por análise de exercício profissional e qualificação profissional. Importante destacar: quem não conseguir comprovar o que declarou na inscrição será eliminado.

Mais informações

As dúvidas em relação aos processos deverão ser dirimidas junto à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges), pelo e-mail [email protected], e à Coordenação Técnica de Pessoal da Secretaria de Educação (Seme), pelo e-mail cp[email protected], após a leitura integral do edital.

Todas as informações estão nos editais publicados no Diário Oficial de Vitória: coordenador de turno e pedagogo; dinamizadores e professores.

foto Elizabeth Nader