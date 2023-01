VITÓRIA | Ação de trânsito nas praias flagra condutor com cerca de R$ 15,5 mil em débitos

Um condutor com R$ 15.481,70 em débitos por atraso de pagamento de IPVA, licenciamento de veículo e multas, foi flagrado em uma ação do Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO), no bairro Ilha do Frade, em Vitória, no fim da tarde desta terça-feira (03).

O maior valor é das multas, de R$ 14.984,72; R$ 412,42 de licenciamento e R$ 84,56 de IPVA. Ele teve a motocicleta recolhida pelo guincho e levada a um pátio em Cariacica.

O GTO, da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), está realizando operações nas praias da capital, com o objetivo de inibir as infrações de trânsito.

Nesta semana, já foram realizadas mais de 50 abordagens com infrações constatadas por condutores de veículo sem habilitação, sem capacete, licenciamento vencido, entre outras irregularidades.

foto divulgação