Vitória adota protocolos para segurança dos alunos na volta às aulas

31 de janeiro de 2022

Aprendizagens, novas amizades, conhecimento, novas disciplinas, projetos e vivências. O início do ano letivo sempre traz novidades. Em 2022, porém, algumas regras e cuidados já adotados em 2021, nas aulas presenciais, permanecem: são os protocolos de biossegurança para enfrentamento à pandemia de coronavírus.

O uso correto da máscara, cobrindo a boca e o queixo, e a higienização das mãos ou nas pias ou com álcool 70% permanecem como protocolo básico no ambiente escolar. Desde o ano passado, as unidades de ensino já instalaram mais pias e lavatórios fora dos banheiros e adotaram as lixeiras de pedal. Nos refeitórios, barreiras de acrílico foram instaladas para o momento da alimentação, quando crianças e estudantes tiram as máscaras.

As aulas em Vitória retornam no dia 7 de fevereiro para todas as turmas da Educação Infantil, incluindo os bebês dos grupos 1 e 2, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O retorno é presencial e sem revezamento.



“A pandemia não é uma novidade. E, ao longo de 2021, quando retornamos presencialmente e sem revezamento, mostramos que a escola é um ambiente seguro, desde que os protocolos sejam seguidos por todos. Vitória é destaque nacional na vacinação, a capital que mais vacina. Precisamos sim ter responsabilidade com o retorno presencial, mas acreditamos e defendemos que a educação é essencial e as escolas devem permanecer abertas”, destacou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.



Vacina no braço

Vitória já imunizou 313.962 pessoas a partir de 18 anos com a segunda dose ou a dose única da vacina contra a covid-19, o que representa 110% da população da capital.



Já na faixa etária de 12 a 17 anos, são 26.222 adolescentes com a primeira dose (91%) e 19.942 com a segunda dose (69%) da vacina. A imunização de crianças entre 5 e 11 anos começou no último dia 22 e 6.103 crianças já foram vacinadas na capital.



Relembre os protocolos

A máscara é de uso obrigatório. Além da máscara que a criança ou o estudante chega à escola, a família precisa mandar mais uma unidade limpa, na mochila, para troca após a alimentação.



Nas unidades de tempo integral, além da máscara de chegada à escola, a família precisa enviar mais três máscaras limpas, por dia, para a troca.



– Garrafinha ou copo individual

Para o consumo de água na unidade de ensino, como os bebedouros não têm mais o esguicho, é necessário mandar uma garrafinha ou um copo para uso individual.



– Distanciamento físico e adequação dos espaços

A rede municipal de Vitória retorna às aulas no próximo dia 7 e atendimento, por turma, será de acordo com a capacidade de matrícula, conforme estabelecido nas Resoluções Comev nº 07/2008 e nº 06/2009, com o distanciamento de 1,5 m² por criança na Educação Infantil e de 1,2 m² por estudantes. Permanece suspensa a utilização de salas ambientes.



– Horário de recreio e alimentação escolar

Para o atendimento integral das crianças e estudantes nos espaços destinados à distribuição e consumo de alimento, as unidades de ensino fizeram a instalação de barreiras de acrílicos nas mesas dos refeitórios.



“Pelo que observamos ao longo do ano passado, o momento mais vulnerável, tanto para os profissionais quanto para as crianças e estudantes, é o momento da alimentação. Entre os profissionais, recomendamos que não sejam feitos lanches ou almoços coletivos. Para o momento da alimentação escolar, instituímos o uso das barreiras de acrílico nas mesas dos refeitórios”, explicou a secretária Juliana.



– Compartilhamento de brinquedos e outros materiais

Fica autorizado o uso compartilhado de brinquedos e outros materiais dentro de uma mesma turma, devendo os profissionais das unidades de ensino monitorar constantemente a utilização de máscaras de proteção individual, por parte das crianças e estudantes, e orientar a higienização correta das mãos logo após o uso do objeto.



– Utilização de espaços coletivos

Está autorizado o uso de laboratórios, auditórios, quadras e parquinhos nas unidades de ensino, desde que seja respeitado o distanciamento físico, bem como o monitoramento constante da utilização de máscaras de proteção individual de forma correta, cobrindo completamente o nariz e a boca.



Para a utilização da biblioteca, pode frequentar uma turma de cada vez, mantendo o distanciamento, e os livros precisam ser higienizados após o manuseio pelos estudantes.



– Atividades esportivas coletivas

Ficam autorizadas as práticas coletivas nas unidades de ensino da rede municipal de Vitória, desde que sejam priorizadas atividades que não incorram em grande esforço físico, mantendo-se assim a utilização de máscaras de proteção individual durante as aulas de Educação Física.



– Sintomas gripais

Crianças e estudantes com sintomas gripais não devem ser encaminhados à escola. A orientação é que a família busque a unidade básica de saúde mais próxima de casa para o atendimento médico.



foto Brunella França/PMV