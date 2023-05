VITÓRIA | Agentes da Guarda Municipal aprendem a usar redes sociais para investigação

Aprender a usar as redes sociais e meios de comunicação como um instrumento de investigação. Na manhã desta segunda-feira (22), a Gerência de Formação e Apoio Psicossocial (GFAP) da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) deu início ao Curso de Inteligência e Investigação em Fontes Abertas.

Com duração de 40h e participação de agentes e policiais de várias instituições da segurança pública e secretarias afins, o objetivo do curso é capacitar os alunos a direcionar suas pesquisas para obter resultados e informações rapidamente.

“Eu acredito que através da inteligência e tecnologia nós vamos conseguir melhorar a prestação de serviços à população. O curso traz a integração das forças de segurança com outros setores importantes, como a Secretaria de Educação”, disse o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarilio Boni, na abertura oficial do curso.

Foram convidadas e estiveram presentes a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PC), Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), Inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha, SBTI e Secretaria de Educação de Vitória, além da Inteligência da Guarda Municipal de Vitória.

De acordo com o secretário Amarilio, essa é mais uma ação da gestão do prefeito Lorenzo Pazolini, que visa a integrar cada vez mais as forças de segurança, para que juntos possam cuidar de toda sociedade capixaba.

foto divulgação