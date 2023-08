Vitória amplia vacinação especial aos pacientes do Centro de Referência Ist/Aids

5 de agosto de 2023

A partir de segunda-feira (07), a sala de vacina da Unidade de Saúde Vitória, além das vacinas do Calendário de rotina, passa a ofertar para os pacientes do Centro de Referência em IST/Aids as vacinas do calendário especial, que hoje são ofertadas somente no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie).

“Essa medida irá facilitar o acesso destes pacientes às vacinas uma vez que eles já são atendidos no Centro de Referência, que fica no mesmo prédio da Unidade de Saúde Vitória”, disse a gerente de Vigilância em Saúde, Geane Sobral.

Serão disponibilizadas vacinas especiais, como: HPV, Pneumocócia 13 valente, Pneumocócica 23 valente, Pneumocócia 10 valente, Meningocócica C, Meningocócia ACWY, Haemophilus influenza tipo B (HiB), Influenza trivalente, entre outras.

Para ser imunizado, após avaliação médica, o paciente será encaminhado para a sala de vacina com a indicação das vacinas necessárias, de acordo com avaliação prévia do seu cartão de vacina.

