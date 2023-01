VITÓRIA | Arena de Verão terá inscrições para cursos profissionalizantes

today9 de janeiro de 2023 remove_red_eye75

Além dos atrativos culturais e esportivos, a Arena de Verão também terá espaços para quem procura qualificação profissional. O trabalho no estande da Gerência de Qualificação do Trabalhador (GQT) começou nesta segunda-feira (9) com uma equipe orientando os visitantes sobre as inscrições para sete cursos gratuitos, que totalizam 115 vagas, disponibilizados por meio de parceria com o Senai.

As oportunidades são para os cursos de Programador de Sistemas, Auxiliar de Cozinheiro, Confeiteiro, Pintor de Obras Imobiliárias, Mecânico de Refrigeração e Climatização Industrial, Montador e Instalador de Móveis e Mecânico de Manutenção em Geladeira. A aulas começam em fevereiro.

O estande da GQT, que é ligada à Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Mais informações pelo telefone (27) 3323-4439 (Whatsapp). O objetivo é potencializar a divulgação das vagas, que integram o Projeto Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado, e facilitar o acesso dos moradores.

VIX Cursos

Para se candidatar a uma vaga, os interessados devem se inscrever por meio da plataforma vixcursos.vitoria.es.gov.br,onde encontrarão informações como horário e local das aulas, idade mínima e escolaridade exigidas, documentação, entre outras.

As turmas integram o Projeto Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado, desenvolvido pela Gerência de Qualificação do Trabalhador da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Cursos

Programador de Sistemas:

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

Auxiliar de Cozinheiro:

Idade mínima de 16 anos e 6º ano do Ensino Fundamental.

Confeiteiro:

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

Pintor de Obras Imobiliárias:

Idade mínima de 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental.

Mecânico de Refrigeração e Climatização Industrial:

Idade mínima de 16 anos.

Montador e Instalador de Móveis:

Idade mínima de 16 anos e 6º ano do Ensino Fundamental.

Mecânico de Manutenção em Geladeira:

Idade mínima de 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental.

Após fazer a inscrição, o candidato receberá mensagem de texto SMS, chamada de telefone ou e-mail do Senai, para confirmação da matrícula.

foto divulgação