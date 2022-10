Vitória atinge a marca de 2.700 castraçoes em 2022 e lança nova campanha

A castração animal é de extrema importância para a saúde dos animais, evita a proliferação de doenças e, por isso, constitui um ato de amor. Engajada na causa animal, a Prefeitura de Vitória chegou à marca de 2.700 castrações no ano de 2022 e vai continuar investindo na saúde e segurança dos animais na capital. Nesta quinta-feira (26) tem início uma campanha virtual sobre o processo de castração e sua importância.

O programa Vitória da Castração Animal foi lançado em 2021 pela Prefeitura Municipal de Vitória, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), para estimular o controle de natalidade animal e cuidar da saúde dos animais na cidade, que compreende a esterilização cirúrgica, com previsão de exames laboratoriais pré-operatórios para auxiliar a avaliação clínica; aplicação de microchip; realização de registro e cadastro para identificação individual de cada animal.

Para ter acesso, o munícipe deverá realizar cadastro, por meio do Portal de Bem-Estar Animal, no site da Prefeitura de Vitória. O cadastro é individual e deve conter informações básicas sobre o tutor e sobre o animal a ser submetido aos procedimentos contemplados pelo programa.

“O programa Vitória da castração animal é uma política pública implementada pela gestão do prefeito Lorenzo Pazolini, visando oferecer à população um auxílio de qualidade para o controle da natalidade em cães e gatos. Estas ações compõem um pacote de investimentos sólidos no bem-estar animal da Cidade de Vitória, oferecendo serviços veterinários em ambientes médicos adequados, devidamente regularizados e constantemente vistoriados”, contou o secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger.

Controle de Natalidade

A Lei Federal n° 13.426/2017 determinou que o controle de natalidade de cães e gatos seja feito mediante esterilização permanente por cirurgia, ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar ao animal; também determina que os programas incluam campanhas educativas pelos meios de comunicação adequados, que propiciem a assimilação, pelo público, de noções sobre a guarda responsável de animais domésticos.

Em Vitória, a Lei Municipal n° 7910/2010 caracteriza a esterilização gratuita de cães e gatos como função de saúde pública, institui sua prática como método oficial de controle populacional e de zoonoses, a ser promovida e coordenada pelo poder público municipal, além de proibir o extermínio sistemático de animais urbanos.

Já a Lei Municipal n° 8.121/2011, estabelece normas para a guarda responsável de animais domésticos, dispõe em seu artigo 23, que o controle da população de cães e gatos deverá ser feito pelo Poder Público por meio de programas de esterilização permanentes, vedada a utilização da eutanásia com essa finalidade.

O Decreto Municipal n° 19.816/2021 instituiu o Programa “Vitória da Castração Animal” como programa permanente de controle populacional e reprodutivo de cães e gatos, visando o bem-estar animal.

O que é a castração?

A castração, ou esterilização cirúrgica, é um processo definitivo, seguro e eficaz, que confere imediatamente a perda da capacidade reprodutiva do animal.

Nos machos, faz-se a remoção cirúrgica dos testículos tanto em cães quanto em gatos, procedimento denominado de orquiectomia; nas fêmeas, realiza-se a retirada cirúrgica dos ovários, tubas uterinas e útero, caracterizando um procedimento conhecido como ovariossalpingohisterectomia (OSH).

A OSH pode ser realizada por meio da técnica minimamente invasiva, que utiliza uma pequena incisão para acessar útero, ovários e tubas uterinas, tornando o procedimento mais rápido, com menores riscos de infecção – pois há menor exposição da cavidade abdominal – menores gastos com materiais e recuperação pós-cirúrgica mais acelerada e menos dolorida.

Quais as vantagens da castração?

A castração é uma estratégia indispensável para o manejo populacional de cães e gatos, pois evita as ninhadas indesejadas preservando os direitos e o bem-estar animal; além disso, a castração apresenta diversas outras vantagens:

– Diminui a incidência de câncer de mama em cadelas e gatas;

– Evita a ocorrência de doenças reprodutivas, como infecção uterina nas fêmeas e tumores de próstata e testículos nos machos;

– Diminui a incidência de comportamento reprodutivo indesejado, como marcação territorial, monta, alguns tipos de agressividade, fugas;

– Contribui para a redução da ocorrência de zoonoses e da contaminação ambiental;

– Aumenta a expectativa de vida dos animais;

– Diminui o abandono;

– Aumenta as chances de adoção.

Alguns cuidados

Os problemas relacionados ao pós-operatório imediato, como hemorragias, inflamações e rompimento de pontos estão frequentemente relacionados à falta de cuidados do tutor, e podem ser evitados seguindo rigorosamente as orientações do médico veterinário, relacionadas a curativos e medicamentos.

As mudanças hormonais e a eventual tendência ao sedentarismo podem levar ao aumento de peso pós-castração. Portanto, é importante adaptar a dieta para a nova fase de vida do animal, e também incentivar a prática de exercícios, como passeios e brincadeiras de caça e exploração.

Não há comprovação científica de que a castração possa causar incontinência urinária em cadelas ou diabetes em gatos. Porém, no caso de cães de raças de porte grande e gigante, tais como Labrador, Rotweiller ou Dogue Alemão, deve-se optar pelo procedimento apenas após o fim da fase de crescimento, que ocorre entre 18 e 24 meses de idade.

Cuidados pré-operatórios

– Dar banho nos cães/cadelas no dia anterior à cirurgia;

– Aparar os pelos dos animais muito peludos;

– Levar o animal em jejum: cães em jejum de 8 h, e gatos em jejum de 6 h;

– Levar o cão com coleira e guia; os gatos devem ser levados dentro de caixas ou bolsas ventiladas e seguras;

– Para as fêmeas, levar roupa cirúrgica ou malha de tamanho adequado no dia da cirurgia, para que ela já volte para casa protegida;

– Somente adultos podem levar e buscar o animal no dia da cirurgia.

Cuidados pós-operatórios

– Manter o animal aquecido e em local tranquilo e seguro até a completa recuperação da anestesia; não o deixe em terraços, em cima de camas, próximo a escadas ou de quaisquer outros lugares de onde ele possa cair;

– Após o retorno da anestesia, ele pode ficar confuso e não reconhecer a família. Deve-se ter cuidado ao manipulá-lo para evitar mordidas involuntárias, não estressar o animal e não causar a ruptura dos pontos. Não deixar sem supervisão até voltar completamente ao normal;

– Não forçar água, alimentos ou medicamentos após a cirurgia, para não engasgar ou asfixiar. Oferecer alimentos após o retorno completo da anestesia. Se vomitar, suspender tudo, e voltar a oferecer alimentos apenas no dia seguinte;

– Não deixar o animal lamber a cirurgia, para não causar infecção ou a retirada dos pontos antes do esperado. Caso necessário, fazer uso do colar elisabetano;

– Executar a limpeza e troca de curativos e a administração de medicamentos seguindo rigorosamente as orientações do médico veterinário;

– Não deixar o animal em terreno aberto, com aclive ou declive e com acesso a materiais de risco. Os animais NÃO devem fazer atividades e movimentos bruscos, como correr, pular, subir e descer escadas por 10 dias. O esforço pode ocasionar sangramentos, dores, inchaço e outros problemas.

Para sabe mais sobre o Programa Vitória da Castração Animal, acesse o Portal de Bem-Estar Animal no site da Prefeitura Municipal de Vitória.

Para mais informações sobre o Projeto Educação Ambiental para a Guarda de Animais Domésticos, acesse o portal InterageVix ou entre em contato com a Semmam/GEA, pelo telefone (27) 3382-6536.