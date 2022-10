VITÓRIA | Capixaba Graciella D’Ferraz estreia show de rock nesta sexta (28)

today24 de outubro de 2022 remove_red_eye55

Capixaba será atração do Motor Rockers, em Vitória, nesta sexta-feira (28). Repertório inclui grandes clássicos e releituras

Com agenda badalada após anúncio da carreira solo, a cantora e compositora Graciella D’Ferraz já tem data para a estreia do seu novo show, The Rock: nesta sexta-feira, 28 de outubro, no Motor Rockers, em Vitória. O repertório clássico e nostálgico une o suprassumo do bom e velho rock and roll, além de releituras.

A artista já está em estúdio ensaiando o novo show. “A escolha do repertório foi feita junto com o meu produtor, Jacaré Guitarra. Por ser uma apresentação enérgica, optamos por músicas que são aclamadas pelo público, nacionais e internacionais, para que todos curtam bastante”, declara Graciella D’Ferraz. Sucessos de bandas como The Cure, INXS, Pearl Jam, Plebe Rude e Titãs estão garantidos.

Embora o grande público vincule o nome de Graciella D’Ferraz a outros estilos musicais, especialmente devido a sua participação em diversas bandas ao longo da carreira, a artista garante ser uma roqueira assumida. “Sempre curti demais a vibe rock and roll e os grandes nomes deste estilo estão entre minhas referências na carreira artística”, declara a cantora capixaba.

Eclética, Graciella D’Ferraz está animada com o novo show. “Adoro esse leque de possibilidades que a música me proporciona”, revela a artista. O Motor Rockers está localizado na Joaquim Lírio, no coração da Praia do Canto.

Serviço Show The Rock, de Graciella D’Ferraz

Data: 28/10 (sexta-feira), às 20h30

Local: Motor Rockers (Rua Joaquim Lírio, 250 – Praia do Canto, Vitória)