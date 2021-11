Vitória | CMEI de Jardim Camburi ensina sobre a importância da restinga

Todas as praias de Vitória são cercadas pela restinga. A vegetação é de suma importância para fixar a areia da praia, impedindo que o vento a carregue para as ruas, e ainda impede o avanço do mar. Ela também é o habitat natural de variadas espécies de animais, servindo como fonte de alimento para outras.

Por isso, um projeto do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi, com as crianças das turmas 5A, 6A e 6B, ensinou para os pequenos, de forma lúdica e efetiva, a importância do ecossistema para a região.

A iniciativa faz parte do projeto institucional da unidade de ensino, chamado “Explorando Nosso Espaço e Construindo Novos Saberes”, que tem como objetivo principal conhecer os novos espaços do Cmei, seu entorno, explorando todos os recursos e possibilidades de ensino e aprendizagem com as crianças.



Vitória da Restinga

Para realizar o projeto, a equipe escolar buscou uma parceria com o projeto “Vitória da Restinga”, uma realização do Instituto Últimos Refúgios, em parceria com a Vale. As biólogas do projeto foram até o Cmei e o primeiro passo para o início das atividades foi realizar uma apresentação expositiva, de forma interativa e lúdica.

Em seguida, todos se reuniram em uma roda de conversa, com diálogo sobre as características e biodiversidade do ecossistema. Ao final, para colocar todo o conhecimento que os pequenos adquiriram em prática foi realizado o jogo “encontre os tesouros da restinga”.



Semente da Restinga

Dando seguimento às atividades, as crianças confeccionaram, com as próprias mãos, um vasinho de papelão. Depois, aprenderam a fazer o cultivo de sementes de plantas nativas da restinga, a pitanga e a aroeira. Inclusive, os pequenos serão os responsáveis por regar a plantinha uma vez por dia.



Pertencimento

O intuito do projeto institucional é despertar um sentimento de pertencimento das crianças com a natureza, ensinando sobre o desenvolvimento e a importância das plantas. Anna Flávia Sacchetto, coordenadora de Educação Ambiental do projeto Vitória da Restinga, contou que as atividades com os pequenos foram prazerosas e repletas de aprendizado.

“As crianças são o futuro! Acreditamos que se existir consciência ambiental desde pequenos, as gerações futuras terão um ambiente melhor, mais bonito e mais saudável, com menos impactos ambientais. Podemos ter uma restinga preservada se cada um fizer sua parte, cuidando da biodiversidade e mitigando os impactos ambientais desse ecossistema”, contou.

Com atividades práticas, cuidando de cada detalhe desse plantio, a participação das crianças foi intensa.

“Foi maravilhoso, as crianças se interessaram muito pelo tema e adoraram participar das atividades. A troca de conteúdo foi muito positiva para todos”, completou.

foto Karolina Gazoni/Iema