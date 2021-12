Começa na sexta-feira (3) a 26ª edição da Festa das Paneleiras de Goiabeiras

A região das Paneleiras, que fica no bairro Goiabeiras, em Vitória, é um dos lugares mais ricos em cultura, artesanato e gastronomia da cidade. No próximo final de semana, o local será marcado também por muita festa! Por lá, Ocorre a 26ª edição da “Festa das Paneleiras de Goiabeiras”.

O evento, que é realizado pela Associação das Paneleiras de Goiabeiras em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semc), começa na próxima sexta-feira (3) e vai até o domingo (5).

Os visitantes poderão desfrutar de muita música boa, que fazem parte da programação, declamação de poesias e também de uma farta variedade de comidas típicas, entre elas a “rainha”, o carro chefe da gastronomia do Espírito Santo: a Moqueca Capixaba.

“Nossa intenção é sempre valorizar a cultura, a música e a gastronomia local. Estes fatores, aliados a um cenário de tanta tradição, são certeza de uma receita de sucesso. “Vai dar bom’”, prevê o secretário de Cultura da capital, Luciano Gagno.

A festa tem por objetivo o fortalecimento e a retomada do turismo e da economia na região. Na ocasião, além dos pratos típicos, a população poderá, também, adquirir as famosas panelas de barro, artesanatos e até mesmo peças de vestuário. Tudo isso, com entrada franca.

Na parte musical, as atrações, que prometem misturar ritmos como forró, axé retro, samba, pagode, pop e chorinho, ficam por conta das bandas: Panela de Barro, Trio Jatobá, Vlad AKS, Trio Miopia, Dany Machado, Grupo Responsa, Banda Via Aérea, Os 3 Elementos, Banda Movimento, Banda Samba Diverso, Testinha e Banda Bandara.



Cuidados

A Semc e a organização do evento reforçam que o período ainda exige cuidados, por isso, todos os protocolos indicados pelas autoridades sanitárias referentes à prevenção e ao combate ao Coronavírus continuam sendo rigorosamente seguido.

Aos comerciantes é obrigatório o uso de máscaras de proteção e disponibilização do álcool em gel para os consumidores. Ao público, é pedido que também permaneçam de máscara.

Programação

Sexta – 03/12

19 às 20h – Declamação de poesias com Iago Brito, Sula Borges e João Vitor Borges, e apresentação da banda de Congo “Panela de Barro”.

20h – Trio Jatobá (forró)

21h30 – Vlad AKS (samba e pagode)

Sábado – 04/12

13h – Trio Miopia

16h – Dany Machado

19h – Grupo Responsa (samba raiz)

21h – Banda Via Aérea (sertanejo e pop)

Domingo – 05/12

12h – Os 3 Elementos (chorinho)

14h – Banda Movimento (Axé Retro)

16h – Banda Samba Diverso (samba e pagode)

18h – Testinha (Axé e Pop)

20h – Banda Bandara

Serviço

26ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras

Quando: 3 a 5 de dezembro

Onde: Galpão das Paneleiras – Rua Silvana Rosa, Goiabeiras – Vitória

Horário: Sexta: 19 às 23 horas, sábado: 12 às 23 horas e domingo: 12 às 22 horas

foto Prefeitura de Vitória