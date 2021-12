Vitória concederá abono a todos os servidores municipais

today13 de dezembro de 2021 remove_red_eye42

Todos os servidores da Prefeitura de Vitória receberão abono de R$ 1.000. O anúncio foi feito no final da manhã desta segunda-feira (13), pelo prefeito Lorenzo Pazolini.

O valor será pago com recurso próprio da administração. O benefício só foi possível graças à redução de 50% do número de cargos comissionados e ao corte de privilégios, que resultaram em uma economia de aproximadamente R$ 100 milhões com a folha de pagamento somente em 2021.

Ao todo, 16.532 servidores serão contemplados, inclusive aposentados e pensionistas. São 10.713 ativos, 4.721 aposentados e 1.098 pensionistas. Prefeito, vice-prefeita e secretários não recebem.

Para a concessão do abono, a Prefeitura de Vitória vai enviar três Projetos de Lei (PL) à Câmara Municipal. Um referente à Saúde e outro à Educação, que já serão enviados ainda nesta semana e pagos neste mês de dezembro. E o terceiro PL, logo no início de janeiro, respeitando a Lei Complementar 173/2020, em sessão extraordinária, para todos os demais servidores.

O último abono aos servidores havia sido concedido em 2007, no valor de R$ 400.

“Logo que assumimos, com o apoio da Câmara de Vereadores, fizemos um rigoroso ajuste fiscal e cortamos cargos comissionados e privilégios, visando o equilíbrio das contas municipais e a possibilidade de ampliar as políticas públicas em prol do cidadão da nossa cidade. Encerramos o ano podendo conceder abono e gratificações todos os servidores, igualitariamente. A gestão pública deve seguir o mesmo princípio que dedicamos à nossa família. Um pai não pode dar mais privilégio a um filho e abandonar o outro. Tem o dever de cuidar de todos da mesma maneira, com o mesmo zelo e atenção. E assim seguimos”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini.

Além do abono, na próxima quarta-feira (15), 4.798 servidores da educação vão receber o bônus desempenho. Um total de R$ 13.536.000,00 de investimento.

Vale ressaltar também que a Prefeitura de Vitória realizou o adiantamento do 13º salário integral dos servidores no mês de novembro.

foto Jansen Lube/PMV