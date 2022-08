VITÓRIA | Crianças constroem carrinhos de corrida reciclando material descartado

Trabalhar conceitos de sustentabilidade, tecnologia, arte e ainda proporcionar muita diversão para a criançada. Esse foi o desafio do projeto “Carrinho Contêiner de Lixo”, desenvolvido com 63 crianças dos grupos 5 e 6 do Centro Municipal de Educação Infantil em Tempo Integral (Cmei TI) Dom João Batista da Motta e Albuquerque, que fica no bairro Praia do Suá.

O objetivo do projeto foi aproveitar uma carcaça de coletora de resíduos em desuso e transformá-la em um brinquedo de uso coletivo. Além de abordar conceitos sustentáveis ao aproveitar um objeto que seria descartado, as crianças participaram de forma direta na construção do brinquedo.

Testes de rodagem e desenvolvimento de acessórios, preparo da superfície do material e pintura, montagem elétrica e mecânica, ajustes e uma apresentação final foram as etapas desenvolvidas no projeto que aguçaram a curiosidade, imaginação e criatividade das crianças.

Para Joabe Muniz, do grupo 6, foram vivenciados momentos únicos junto aos colegas e ao professor. “Foi legal. Eu gostei muito de pintar, montar a rodinha e colocar aquele negócio de corrida (aerofólio)”, disse. Já para Ana Lua Mendes, não faltou diversão durante o projeto. “Eu entrei no carrinho, pintei o carrinho e amei colocar a ‘luzinha’. É divertido descer a rampa correndo”, contou.

Oficina de Ideias

O projeto desenvolvido pelo professor de arte, Luciano de Oliveira, surgiu a partir de um programa embrionário desenvolvido na unidade de ensino. A “Oficina de Ideias” propõe ações para o desenvolvimento de ambientes temáticos, potencializando os espaços do Cmei com subsídios e alternativas para novas práticas pedagógicas.

“A participação das crianças no processo construtivo agrega mais sentido ao projeto. Nessa vivência elas observam a funcionalidade de equipamentos e ferramentas, aprendem como são desenvolvidas algumas técnicas e entendem o potencial de transformação dos objetos. Esse conjunto de práticas desperta sua curiosidade e imaginação. Ao serem protagonistas na construção de um determinado elemento da sua própria escola, elas se sentem valorizadas e apreciam o produto de sua própria criação com mais entusiasmo e cuidado no uso”, destacou o educador.

