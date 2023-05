VITÓRIA | Crianças participam de campanha de incentivo à educação no trânsito

today3 de maio de 2023 remove_red_eye68

Com o objetivo de promover a educação no trânsito e a preservação de vidas, cerca de 35 crianças do Centro Municipal de Educação Infantil em Tempo Integral (Cmei TI) Menino Jesus, que fica no Centro, participaram de uma ação em parceria com a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), em que foram abordados mais de 50 veículos.

Os pequenos percorreram as ruas do bairro e entregaram cartinhas confeccionadas por eles mesmos, com mensagens de incentivo ao respeito no trânsito. As turmas foram acompanhadas pelos agentes municipais de Trânsito Vera Gobbi, Ademir Trancoso e Jefferson Degasperi, que coordenaram a ação.

Anteriormente, em sala de aula, a equipe da GCMV realizou uma atividade lúdica com as turmas, utilizando uma revista didática e também a exibição de um filme educativo, de forma que as crianças compreendessem de forma prazerosa sobre a importância do respeito no trânsito, com foco no tema da campanha Maio Amarelo 2023, intitulada “No trânsito, escolha a vida”.

Assim, as crianças foram desafiadas a fazer cartinhas, com liberdade para produzir desenhos e mensagens educativas, de acordo com a preferência de cada uma delas. A ideia é que os pequenos sejam multiplicadores desse conhecimento, como explicou a diretora do Cmei, Fernanda Moraes.

“Os nossos professores estão participando da formação ‘Escola segura no trânsito’, com a Polícia Rodoviária Federal. Dessa formação, veio o desejo de trabalhar também com as crianças, afinal elas fazem parte do trânsito como pedestres, ciclistas ou passageiros, e serão os futuros motoristas da nossa cidade”, explicou.

Educação para o trânsito

O projeto fez sucesso com as crianças, que demonstraram muito conhecimento sobre respeito ao próximo, preservação da vida e prevenção de acidentes. “Esse projeto foi legal, fizemos as cartinhas e aprendemos muita coisa. Temos que respeitar as pessoas e valorizar as vidas, a sinalização tem que ser respeitada para ninguém se machucar”, disseram os pequenos Tales Lessa e Davi Emanuel, do grupo 6.

Da mesma turma, Miguel Lucas ressaltou que, após participar do projeto, sempre que está na rua com a família, fica de olho na sinalização e atento para transitar pelos locais corretos. “Temos que respeitar direitinho, atravessar na faixa, esperar o sinal abrir, sempre olhar para os dois lados. Assim, fica seguro para todo mundo e o mundo fica melhor”, contou o pequeno.

Maio Amarelo

Para contribuir com um trânsito mais humano, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) preparou uma série de ações para a campanha Maio Amarelo 2023, que visa a alertar a população sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito.

A abertura será na próxima sexta-feira (5), no auditório da prefeitura de Vitória. O tema deste ano será “No trânsito, escolha a vida”, em consonância com o que foi estabelecido pela resolução Contran nº 980, de 23 de setembro de 2022, para as campanhas educativas do ano de 2023. O tema enfatiza a relevância do contexto da segurança viária, da educação, informação e mobilização da população para um comportamento mais seguro e pacífico no trânsito.

fotos Luís Oliveira