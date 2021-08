Vitória da Castração Animal | Clínicas veterinárias já podem se credenciar

today16 de agosto de 2021 remove_red_eye48

As clínicas veterinárias interessadas em participar do Programa “Vitória da Castração Animal” já podem acessar o Edital de Credenciamento no Portal da Prefeitura de Vitória.

O documento contém as exigências para a contratação dos serviços (documentos para habilitação, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, etc), modelos a serem preenchidos, planilha com os valores dos serviços e resposta às dúvidas frequentes.

Lançado na terça-feira (10), Dia Estadual do Protetor de Animais, pelo prefeito Lorenzo Pazolini, o programa visa ao controle populacional de cães e gatos, com objetivo de reduzir o número de animais errantes e em situação de abandono, na capital. Nas próximas semanas, será lançado o cadastramento dos tutores interessados na castração de seus animais.



Credenciamento

O credenciamento ficará disponível durante 15 dias, podendo haver uma extensão do prazo. Podem ser credenciadas clínicas de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.



Serviços

Os serviços englobam microchipagem, cadastro e esterilização cirúrgica de cães e gatos, com realização de exames laboratoriais pré-operatórios, fornecimento de medicamentos e materiais utilizados durante os procedimentos cirúrgicos e pré-cirúrgicos, assim como a medicação pós-cirúrgica a ser entregue aos tutores.

“O programa tem esse diferencial de custear os exames e os medicamentos, com o objetivo de reduzir o risco de óbito e proporcionar um melhor acompanhamento dos animais”, explica Breno Panetto, subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, de Vitória.

Somente no primeiro ano do programa está prevista a realização de castração de três mil animais, o que representa um investimento de cerca de R$ 1 milhão.



Saiba Mais

A quantidade de serviços a ser realizada, por empresa credenciada, será definida de acordo com a demanda e o número de credenciados, observada a capacidade instalada de cada prestador de serviço.

As castrações, exames clínicos e laboratoriais e demais procedimentos ocorrerão nas dependências dos credenciados, devendo estes disporem de local adequado para a prestação dos serviços em Vitória ou nos municípios vizinhos: Vila Velha, Serra e Cariacica.

Para a execução do programa, as empresas contratadas ou conveniadas deverão atender às especificações contidas nas resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária quanto aos equipamentos e materiais necessários.