VITÓRIA | Doe tampinhas plásticas, incentive a reciclagem e colabore com a causa animal

5 de junho de 2023

Que tal participar de iniciativas que ajudam a incentivar a reciclagem e colaboram, também, com o bem-estar animal? Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória está disponibilizando um ponto fixo de coleta de tampinhas plásticas, metálicas, e lacres de alumínio, no Parque Municipal Pianista Manolo Cabral, que fica no Barro Vermelho, a partir desta segunda-feira (05).

A iniciativa é uma parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Vira Lata Vira Luxo, faz parte da programação do Dia Municipal do Meio Ambiente, celebrado nesta segunda-feira (05), e conta com várias atividades até o final do mês de junho. Conheça a agenda de serviços e ações que foram especialmente preparadas pela Semmam.

“O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data para relembrar a importância da sustentabilidade e estimular mudanças de atitudes das pessoas. Assim, preparamos atividades para que os cidadãos possam se organizar e ajudar a causar impactos positivos em nossa cidade e no planeta”, enfatizou o secretário da pasta, Tarcísio Föeger.

O secretário lembrou que a parceria vai de encontro a ações importantes da sustentabilidade, pois ajuda na preservação do meio ambiente, garantindo a sua sustentabilidade com a reciclagem destes resíduos sólidos.

Entrega de tampinhas

A manhã desta segunda-feira (05), inclusive, contou com a entrega de recolhimento de tampinhas e lacres de alumínio no parque. Muitas pessoas se juntaram a causa e foram levar o que haviam conseguido juntar.

Segundo a subsecretária municipal de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, Cristiane Stem, todo o material recolhido será destinado à ONG, que fará ações para ajudar os animais que estão hoje em abrigos. “Assim, esses animais contam com ações para terem mais condições adequadas de vida e bem-estar, com mais garantias na qualidade da alimentação e vacinação adequada e, ainda, castração”, apontou.

Doação

Os moradores da capital, e de outras cidades também, que quiserem participar do projeto e doar as tampinhas recolhidas em casa ou em grupo de amigos, podem levar no parque e depositá-las em um local que foi adaptado para esta iniciativa.

Depois, rotineiramente, elas serão coletadas e vendidas pela ONG e os recursos serão revertidos para os atendimentos dos cães em situação de vulnerabilidade ou em situações críticas de saúde ou de maus-tratos.

O Parque Manolo Cabral (Chácara Paraíso) funciona, diariamente, das 5h às 22h (fica temporariamente fechado nas segundas para manutenção das 9h às 17h). O acesso pode ser feito pela Rua Chapot Presvot, na Praia do Canto, ou pelas ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira, no Barro Vermelho.

ONG

A ONG Vira Lata Vira Luxo atua há quase 10 anos no resgate de cães em situação de vulnerabilidade, em situações críticas de saúde ou maus-tratos. Atualmente, abriga cerca de 70 animais e conta apenas com trabalho voluntário e ajuda financeira do público. Por mês, conseguem recolher cerca de 1 tonelada de tampinhas plásticas, metálicas e lacres de alumínio.

