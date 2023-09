Vitória é eleita a terceira cidade mais limpa do Brasil

Quando você anda pelas ruas da capital, consegue perceber uma cidade limpa e aconchegante? Pois bem! Uma pesquisa mostrou que Vitória é a terceira cidade mais limpa do Brasil, de acordo com o Instituto Veritá, que realiza análises em todos os estados avaliando saúde, transporte, segurança, entre outros.

Segundo o levantamento, Vitória só ficou atrás de Curitiba e Boa Vista, empatada com Brasília. A prefeitura de Vitória, por meio da Central de Serviços, realiza uma série de atividades para que os capixabas tenham uma capital mais limpa, com a garantia de bem-estar.

Entre as ações adotadas pela Central, estão: novas papeleiras instaladas por toda cidade, limpeza da baía de Vitória, serviço de limpeza urbana diária, coletas seletivas, entre outros.

“Recebemos o resultado com muita satisfação e sentimento de dever cumprido, e nosso objetivo é cada vez mais proporcionar um serviço com mais tecnologia e eficiência para a população, atingindo, assim, o máximo do interesse público, deixando a cidade cada vez mais limpa e organizada”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“É uma grande satisfação ver a nossa cidade em terceiro lugar na limpeza pública do Brasil, mas nós não vamos parar por aí, vamos nos dedicar para melhorar ainda mais e subir o lugar no ranking. Nosso trabalho é fazer o melhor para a população capixaba, e vamos atrás disso”, disse o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim.

Líder

Vale ressaltar que a capital com seus vários encantos, atrativos e belezas naturais, ganha cada vez mais o interesse dos turistas brasileiros. Afinal, quem não quer relaxar e passear por um lugar limpo e acolhedor?

Prova disso é o levantamento feito pela Booking.com, que coloca a cidade no topo da lista de 10 principais destinos que são tendência para o meio do ano.

O levantamento registrou aumento de mais de 274% no volume de buscas por Vitória como rota de passeio para as férias de julho de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado.

O top 10 dos destinos, feito pela plataforma especializada em turismo, leva em consideração pacotes e lugares que têm sido os preferidos para o período do recesso escolar do meio do ano de 2023.

Gestão

Vitória é o município com melhor funcionamento da máquina pública no Brasil e vocação para receber e atrair novos investimentos. Um levantamento do Ranking de Competitividade dos Municípios, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), apontou esses e outros potenciais de Vitória, que é considerada a quinta capital mais competitiva do País, além de líder no Espírito Santo.

Para mensurar a pontuação referente à competitividade de cada município, o ranking dispõe de um total de 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões, sendo elas: “Instituições”, “Sociedade” e “Economia”.

A capital alcançou posições de destaque em diversos indicadores, como o 1º lugar no pilar “Funcionamento da Máquina Pública” e o 4º lugar nacional na dimensão “Instituições”, onde subiu quatro posições desde o último ranking. Além disso, o município também subiu 37 posições no pilar “Sustentabilidade Fiscal”. Por fim, na dimensão “Economia”, Vitória também ficou em 4º lugar nacional, sendo o 2º melhor município no pilar “Capital Humano”.

Destaque

A saúde da capital também é destaque no cenário nacional. De acordo com os dados extraídos do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde, e o sistema de informação do Vacina e Confia, do Governo do Estado, as vacinas infantis preconizadas pelo calendário de vacinação do SUS cuja meta pactuada é de 95%, houve aumento de cobertura vacinal quando comparado os períodos avaliados nos anos de 2022 e 2023.

Dentre as imunizações que foram observadas com aumento de cobertura vacinal no período avaliado, destacam-se: a vacina Hepatite A, cuja cobertura encontrava-se em 72,79% e ampliou para 94,98%; Pentavalente cuja cobertura encontrava-se em 69,30% e foi ampliada para 89,02%; e Poliomielite, cuja cobertura encontrava-se em 66,95% e ampliou para 88,78%.

Com empenho e compromisso com a população, a atual gestão investe na qualidade de vida dos moradores e na garantia de uma acolhida que gera aconchego e segurança para quem chega, de perto ou de longe, para conhecer e visitar a encantadora Ilha.

foto Leonardo Silveira