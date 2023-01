VITÓRIA | Em 20 dias, cerca de 400 pessoas foram abordadas pela Guarda em Jardim da Penha

Agentes de Proteção Comunitária, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), de Trânsito e do Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO), ambos da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), têm realizado patrulhamento preventivo e ostensivo diariamente no bairro Jardim da Penha. Desde meados de dezembro, cerca de 400 pessoas foram abordadas pela GCMV.

São realizados pontos base no bairro com agentes em viaturas, além do patrulhamento preventivo com abordagens e os pontos de bloqueio com fiscalização de condutores e veículos.

Dezenas de autos de infração foram aplicados por licenciamento vencido, dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recusa do teste de alcoolemia e CNH vencida.

A população pode acionar a GCMV pelo telefone 190.

Abordagens

Na noite da última terça-feira (03), uma operação simultânea foi realizada em dois pontos no bairro Jardim da Penha. Mais de 200 condutores foram abordados e 54 autos de infração aplicados.

Destes, 19 veículos foram removidos, sendo 14 carros, cinco motos e um caminhão.

A operação foi feita com Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO), Grupamento de Apoio Operacional (Gaop), agentes de Trânsito e de Proteção Comunitária.

Prisão

Dois homens foram presos pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) no bairro Grande Vitória após cometerem roubo na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha. Eles renderam quatro pessoas em um Fiat Argo Branco e evadiram em direção à Rodovia Serafim Derenzi. O fato aconteceu no último dia 22.

Com informações da Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom) da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), os agentes da Romu efetuaram a prisão. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e o carro tomado no assalto.

Foram apreendidos o veículo levado no roubo; R$ 80,00 em especie; um carregador de submetralhadora vazio; três celulares; dois cordões dourados; duas carteiras; e uma munição de calibre .32 picotada.

A dupla foi levada para a Delegacia Regional de Vitória.

