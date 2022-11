VITÓRIA | Festival da Casquinha de Siri movimenta Ilha das Caieiras no próximo final de semana

Para curtir o final de semana e aproveitar o feriadão de 15 de novembro, a população da capital tem destino certo: a Ilha das Caieiras. Por lá, acontece a partir do próximo sábado (12), a 2ª edição do “Festival da Casquinha de Siri”, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc).

O evento, que promete reunir um público de 12 mil pessoas, começa no próximo sábado (12) e vai até o dia 15, terça-feira. Durante os quatro dias de festa será possível saborear muito da culinária capixaba, adquirir peças de artesanato e ouvir boa música.

As 30 barracas, que serão montadas nas imediações do Museu do Pescador, estarão funcionando todos os dias das 11 às 18 horas. Já as atrações musicais começam a partir do meio dia.

“Mais do que um festival celebramos a cultura de um povo e um local ícone de Vitória. A Ilha (das Caieiras) é um gigante em potencial turístico e gastronômico. Ano passado experimentamos esse evento pela primeira vez e tivemos muito êxito tanto em nível cultural, quanto para a economia local. Em 2022 esperamos repetir o sucesso”, declarou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

Água na boca

Além do carro chefe da festa, a casquinha de siri, o festival trará delícias de dar água na boca. A presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras e chef de cozinha, Eliana Santos, afirma que ninguém vai passar vontade, pois a oferta de comidas e quitutes é variada e para todos os bolsos.

“Entre nossos pratos mais em conta temos a casquinha de siri, que será vendida ao preço fixo de R$ 25, acompanhada de farofa e vinagrete, quibe de siri, a partir de R$ 5, e a porção individual de moqueca capixaba por R$ 10”, afirma a chef.

Àqueles que desejarem pratos mais elaborados poderão contar, por exemplo, com a Mariscada Especial com queijo catupiry ou queijo cheddar, que serve duas pessoas e custa R$ 99,90, ou com o Risoto de Marisco, que também serve duas pessoas e sai ao custo de R$ 120.

Atrações musicais

Se o melhor da comida regional está garantido, o “2º Festival da Casquinha de Siri” contará ainda com música de qualidade para animar o público presente.

A diversificada programação vai do samba ao pop, passando por pagode e sertanejo.

No sábado a festa começa com o samba do Grupo Responsa, seguido pelo cantor Lucas Lacerda, que embalará os presentes ao som de muito sertanejo.

No domingo (13), o som fica por conta do Grupo Viralizou com o melhor do pagode e com a cantora sertaneja, May Santos.

O terceiro dia, segunda-feira (14), trará ao palco da Cultura a Banda da Guarda Municipal, composta por servidores da Guarda de Vitória, que vem se destacando em inúmeras apresentações pela cidade.

A festa termina na terça-feira (15), ao som do samba raiz de Paulão do Cavaco e do sertanejo de Milena Nazaro.

Confira a programação na íntegra

Sábado – 12/11

12h – Grupo Responsa (Samba)

15h – Lucas Lacerda (Sertanejo)

Domingo – 13/11

12h – Grupo Viralizou (Pagode)

15h – May Santos (Sertanejo)

Segunda-feira – 14/11

12h – Banda da Guarda Municipal (ritmos variados)

Terça-feira – 15/11

12h – Paulão do Cavaco (samba)

15h – Milena Nazaro

Serviço

O que: “2º Festival de Casquinha de Siri da Ilha das Caieiras”.

Quando: 12 a 15 de novembro de 2022.

Funcionamento: barracas de 11 às 18 horas. Programação musical a partir do meio dia.

Onde: Ilha das Caieiras (Próximo ao Museu do Pescador).

Entrada: gratuita.