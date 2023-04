VITÓRIA | Guarda Municipal faz ação inédita com motociclistas para um trânsito mais seguro

Muitos motociclistas insistem em transitar de forma irregular e insegura, com a chamada descarga livre e sem possuir CNH. Visando construir uma geração mais consciente no trânsito, a Guarda Municipal vai realizar uma ação inédita, em parceria com o Sest/Senat, nesta terça-feira (11), das 9 às 12 horas, na Praça da Ciência, que fica na Enseada do Suá.

Com o intuito de conscientizar os condutores do efeito do álcool na direção do veículo, haverá instrumentos de simulação de embriaguez. Os agentes do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal também darão orientações para um trânsito mais seguro.

Além disso, serão trabalhadas noções de nutrição e odontologia e oferecidas testagens rápidas de HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

“O objetivo da ação será mostrar que no trânsito você deve escolher a vida. Com o objetivo de inibir infrações, a Guarda Municipal de Vitória vem intensificando as suas ações na segurança viária. Temos realizado operações utilizando o métodos, ações necessárias para a circulação segura de pessoas e veículos, garantindo uma segurança viária e bem-estar da população”, disse o gerente de Fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Municipal, Brunno Xavier.

