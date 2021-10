Horta de plantas medicinais proporciona conhecimento para estudantes

Vitória/ES – Resgate de memória afetiva e construção de conhecimento por meio da dúvida, observação, experimentação e pesquisa. Dessa forma, um projeto de Ciências foi desenvolvido de modo articulado e efetivo, com os estudantes do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Vercenílio da Silva Pascoal, em Joana D’arc.

Os trabalhos foram orientados de perto pela professora Killian Zuchi. A iniciativa surgiu a partir do incentivo da diretora da unidade de ensino, Maria Luiza Marques, que propôs a utilização da horta da Emef para atividades pedagógicas. Ela é composta de flores, ervas e plantas com propriedades medicinais.

Tudo começou com os estudantes observando e conhecendo mais sobre as propriedades das flores, plantas e ervas medicinais. Alguns deles já as conheciam de casa, por ter avós ou pais que consomem, outros conheciam de feiras ou mercados, ou tiveram o primeiro contato com as mesmas. Tudo isso proporcionou, inclusive, um resgate de memória afetiva para os estudantes.

Depois, em sala de aula, os estudantes pesquisaram no dicionário o significado e a origem dos nomes das ervas, plantas e flores que conheceram, como a camomila, hortelã e erva cidreira. Depois de conhecer tudo sobre a origem e propriedades das mesmas, foi proporcionado pela professora um momento de degustação de chás.

“Todos os estudantes estão amando as atividades, demonstrando curiosidade e interesse no tema. O momento da degustação dos chás foi importante como fase de experimentação, após as fases de observação e pesquisa. Além disso, há toda uma memória afetiva resgatada, pois muitos já conheciam os chás por meio de pessoas da família que têm o hábito de consumí-los”, destacou a professora.



Mãos na terra

Para colocar em prática todo o conhecimento adquirido sobre as plantas medicinais, a professora forneceu vasinhos, terra e adubo orgânico para os estudantes “botarem a mão na massa”, fazendo as próprias mudinhas de plantas, que levaram para casa.

Assim, darão continuidade à observação e cuidados previamente estabelecidos de acordo com cada planta, desde regar com água, até o ambiente adequado em que devem ficar para que se desenvolvam.

“Durante todo o projeto também abordamos a relação das plantas com o aspecto emocional, ressaltando a capacidade dos cheiros, gostos e cores de nos conectar com experiências emocionais por meio da memória sensorial, isto é, informações percebidas pelos nossos cinco sentidos que são responsáveis por estímulos visuais, auditivos, táteis, olfativos e gustativos”, disse a professora.



Encerramento

Mais atividades ainda estão previstas no projeto, sendo uma delas, inclusive, uma feira expositiva, que marcará o encerramento do projeto, em data ainda a ser definida junto aos estudantes. A previsão é que sejam confeccionados cartazes e murais informativos, para compartilhar tudo o que aprenderam no projeto com as outras turmas da unidade de ensino.